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黃色小鴨藝術家霍夫曼 為嘉縣創作泡泡樹蛙

2018-05-26 17:42聯合報 記者魯永明╱即時報導

還記得當年巡迴全球，在台灣掀起熱潮的黃色小鴨嗎？原創人、荷蘭藝術家霍夫曼，為嘉義縣創作「泡泡樹蛙」雕塑作品，放置在縣府前的民主廣場，文化觀光局以「回．嘉」為主題地景藝術創作展12組藝術作品，設置完成，今天下午霍夫曼親自到廣場，發表「泡泡樹蛙」，與縣長張花冠相見歡，歡迎大家來嘉作客觀賞。

霍夫曼說，他未看過諸羅樹蛙，用嘉義在地元素創作，雕2隻蛙吹愛心泡泡相連，象徵人與人相親相愛，蛙吹泡泡易碎，人更要懂得珍惜互愛。文觀局104年為期2年執行大地藝術季，斥資1800萬元，蔚龍藝術公司得標，找藝術家完成12件作品，包括霍夫曼這件450萬元創作。

霍夫曼以珍稀保育諸羅樹蛙主題創作，用鋼管材料在工廠完成，長915公分，寬20公分，高550公分，具3D錯視效果及遊具功能，他在台灣作品，除黃色小鴨，還為2014桃園地景藝術節在桃園海軍基地，展出大型裝置作品月兔，不同於鴨、兔作品辦完拆解，為嘉縣創作作品永久典藏。

12組藝術作品分別放置縣府前廣場、朴子三路、168線道轉角綠地、東勢公園及表演藝術中心，完美地將地景及藝術融合； 張花冠與霍夫曼參與客家擂茶，還有阮劇團表演蛙蛙話劇，讓藝術發表會熱鬧有趣。

除霍夫曼「泡泡樹蛙」，還有彭郡茹「大地迎風」、日本藝術家田中等「水波映月」、荷蘭藝術家卡倫．范．歐曼仁「循環」、在地藝術家侯連秦「家」、李紫晴「花園」、王文志「飛」、鄧善琪「翱翔天際」、黃沛瀅「坐看雲起」、匈牙利藝術家約瑟夫．維希「哈囉！嘉義」、戴耘「記憶的台階」、鄭陽晟「攜手相伴」等12組作品，張花冠與藝術家開心合影。

黃色小鴨藝術家霍夫曼(右)為嘉義縣創作泡泡樹蛙作品，到場解說與縣長張花冠(左二)...
黃色小鴨藝術家霍夫曼(右)為嘉義縣創作泡泡樹蛙作品，到場解說與縣長張花冠(左二)參加客家擂茶。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長張花冠與大地藝術季創作藝術家及阮劇團員開心合影。記者魯永明／攝影
嘉義縣長張花冠與大地藝術季創作藝術家及阮劇團員開心合影。記者魯永明／攝影
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嘉義縣文觀局大地藝術季，斥資1800萬元，蔚龍藝術公司得標，找藝術家完成12件作...
嘉義縣文觀局大地藝術季，斥資1800萬元，蔚龍藝術公司得標，找藝術家完成12件作品。記者魯永明／攝影
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黃色小鴨藝術家霍夫曼(中)為嘉義縣創作泡泡樹蛙作品，親自到場解說與縣長張花冠等來...
黃色小鴨藝術家霍夫曼(中)為嘉義縣創作泡泡樹蛙作品，親自到場解說與縣長張花冠等來賓在作品前合影。記者魯永明／攝影
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黃色小鴨藝術家霍夫曼(右)為嘉義縣創作泡泡樹蛙作品，到場解說與縣長張花冠(左)相...
黃色小鴨藝術家霍夫曼(右)為嘉義縣創作泡泡樹蛙作品，到場解說與縣長張花冠(左)相見歡。記者魯永明／攝影
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藝術家樹蛙張花冠

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