黃色小鴨藝術家霍夫曼 為嘉縣創作泡泡樹蛙

2018-05-26 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



還記得當年巡迴全球，在台灣掀起熱潮的黃色小鴨嗎？原創人、荷蘭藝術家霍夫曼，為嘉義縣創作「泡泡樹蛙」雕塑作品，放置在縣府前的民主廣場，文化觀光局以「回．嘉」為主題地景藝術創作展12組藝術作品，設置完成，今天下午霍夫曼親自到廣場，發表「泡泡樹蛙」，與縣長張花冠相見歡，歡迎大家來嘉作客觀賞。

霍夫曼說，他未看過諸羅樹蛙，用嘉義在地元素創作，雕2隻蛙吹愛心泡泡相連，象徵人與人相親相愛，蛙吹泡泡易碎，人更要懂得珍惜互愛。文觀局104年為期2年執行大地藝術季，斥資1800萬元，蔚龍藝術公司得標，找藝術家完成12件作品，包括霍夫曼這件450萬元創作。

霍夫曼以珍稀保育諸羅樹蛙主題創作，用鋼管材料在工廠完成，長915公分，寬20公分，高550公分，具3D錯視效果及遊具功能，他在台灣作品，除黃色小鴨，還為2014桃園地景藝術節在桃園海軍基地，展出大型裝置作品月兔，不同於鴨、兔作品辦完拆解，為嘉縣創作作品永久典藏。

12組藝術作品分別放置縣府前廣場、朴子三路、168線道轉角綠地、東勢公園及表演藝術中心，完美地將地景及藝術融合； 張花冠與霍夫曼參與客家擂茶，還有阮劇團表演蛙蛙話劇，讓藝術發表會熱鬧有趣。