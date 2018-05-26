Gogoro插旗南台灣 夏季將再設8間經銷門市
Gogoro台南東區授權經銷門市今開幕，Gogogo指出，預計今年夏天將於南台灣再設立超過8間門市，包括新營、安平、小港、楠梓、仁武、前鎮、潮州、東港等地，布局占全台機車市場三分之一的南台灣。
為了加速電動機車的普及，南台灣各縣市政府都提供購車補助，Gogogo表示，以戶籍在高雄市的消費者為例，扣除相關政府補助後，Gogoro2系列智慧雙輪最低只需4萬2800元。戶籍在台南市與屏東縣的消費者，最低為4萬7800元。
Gogogo表示，今年年底前，台南、高雄與屏東地區的電池交換站數量可望達近180座，著重加強市區人口密集處的電池交換站密度，包含台南市新營、 善化、新市、永康、中西區、高雄市三民、鳳山、楠梓、左營區以及屏東市區、潮州、東港等地，並與當地連鎖通路合作，讓車主能更便利的享有電池交換服務。
Gogoro行銷總監陳彥揚表示，機車是南台灣的主力交通工具，擁有極大的市場成長潛力，據統計，與去年同期相比，今年一至四月 南台灣以油車為主的市場萎縮近一成，Gogoro的成長率卻高達近五倍，代表南部地區對於電動機車的需求與接受度飛快成長，今年度Gogoro將南台灣視為重點發展區域，將快速擴展服務範圍以及強化電池交換的便利性。
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