Gogoro插旗南台灣 夏季將再設8間經銷門市

2018-05-26 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



​Gogoro台南東區授權經銷門市今開幕，Gogogo指出，預計今年夏天將於南台灣再設立超過8間門市，包括新營、安平、小港、楠梓、仁武、前鎮、潮州、東港等地，布局占全台機車市場三分之一的南台灣。

為了加速電動機車的普及，南台灣各縣市政府都提供購車補助，Gogogo表示，以戶籍在高雄市的消費者為例，扣除相關政府補助後，Gogoro2系列智慧雙輪最低只需4萬2800元。戶籍在台南市與屏東縣的消費者，最低為4萬7800元。

Gogogo表示，今年年底前，台南、高雄與屏東地區的電池交換站數量可望達近180座，著重加強市區人口密集處的電池交換站密度，包含台南市新營、 善化、新市、永康、中西區、高雄市三民、鳳山、楠梓、左營區以及屏東市區、潮州、東港等地，並與當地連鎖通路合作，讓車主能更便利的享有電池交換服務。