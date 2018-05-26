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雲林街頭藝人徵選 千人同台競技

2018-05-26 13:05聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動今明2天登場，460組逾千位來自全國各地的街頭藝人齊聚虎尾農博生態園區同台較勁，創下歷年來最高的報名人數，縣長李進勇也到場為選手們加油。

縣長李進勇表示，今年雲嘉嘉跨縣市認證「一地考證，三縣市展演」，讓街頭藝人1證在手，可於3縣市申請展演，嘉惠縣民及街頭藝術家，各組選手報名踴躍，刷新歷年紀錄。

今年評審委員有音樂製作人林秋離、金曲獎評審熊美玲、知名歌手辛龍、金曲獎「最佳原住民歌手」與「最佳原住民專輯」的偺荖．加麓老師等9位相關領域的專家學者及資深街頭藝人擔任各類組審查委員，評選出街頭藝人。

文化處長林孟儀表示，街頭藝人徵選分為表演藝術類、創意工藝類、視覺藝術類三大類組，其中薩克斯風演奏、原住民舞蹈歌唱、吉他彈唱及火舞特技都是報名相當熱烈的項目。

入選名單將於徵選活動結束後三周內公告於雲林縣府文化處網站，通過徵選的街頭藝人將可擁有2年的證照資格，同時可向雲林縣、嘉義縣、嘉義市所開放的街頭藝人公共空間申請展演。目前雲林35處免費供街頭藝人從事藝文展演的公共空間場地，可於縣府文化處網站（http://www2.ylccb.gov.tw/）下載參閱。

雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動吸引逾千位來自全國各地的街頭藝人同台競技，縣長李進勇...
雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動吸引逾千位來自全國各地的街頭藝人同台競技，縣長李進勇（左）為選手加油打氣。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動吸引逾千位來自全國各地的街頭藝人同台競技。記者陳雅玲...
雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動吸引逾千位來自全國各地的街頭藝人同台競技。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動吸引逾千位來自全國各地的街頭藝人同台競技。記者陳雅玲...
雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動吸引逾千位來自全國各地的街頭藝人同台競技。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動吸引逾千位來自全國各地的街頭藝人同台競技。記者陳雅玲...
雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動吸引逾千位來自全國各地的街頭藝人同台競技。記者陳雅玲／攝影
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街頭藝人原住民李進勇

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