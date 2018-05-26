雲林街頭藝人徵選 千人同台競技

2018-05-26 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動今明2天登場，460組逾千位來自全國各地的街頭藝人齊聚虎尾農博生態園區同台較勁，創下歷年來最高的報名人數，縣長李進勇也到場為選手們加油。

縣長李進勇表示，今年雲嘉嘉跨縣市認證「一地考證，三縣市展演」，讓街頭藝人1證在手，可於3縣市申請展演，嘉惠縣民及街頭藝術家，各組選手報名踴躍，刷新歷年紀錄。

今年評審委員有音樂製作人林秋離、金曲獎評審熊美玲、知名歌手辛龍、金曲獎「最佳原住民歌手」與「最佳原住民專輯」的偺荖．加麓老師等9位相關領域的專家學者及資深街頭藝人擔任各類組審查委員，評選出街頭藝人。

文化處長林孟儀表示，街頭藝人徵選分為表演藝術類、創意工藝類、視覺藝術類三大類組，其中薩克斯風演奏、原住民舞蹈歌唱、吉他彈唱及火舞特技都是報名相當熱烈的項目。