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閒置荒廢港墘國小洲仔分校 活化轉型成新生活基地

2018-05-26 12:59聯合報 記者魯永明╱即時報導

閒置12年的沿海偏鄉嘉義縣東石鄉港墘國小洲仔分校，2年來經嘉縣鄉村永續發展協會與與洲仔村長共同認養，在縣府、港墘國小、東石鄉公所及臥龍港代天府多方支持下，同心協力活化，成功轉型為社區關懷、環境教育、友善生產三大主軸「嘉濱新生活共創基地」，明天上午歡慶掛牌啟用重生。

鄉村永續發展協會向縣府無償借用閒置校舍，透過社區關懷據點及老人日托中心，創作獨特許願蚵棚、東石燒及蚵線漂竹等地景創作，延緩長者失能，結合弘道老人福利基金會居家服務，讓長輩在地照顧安老，開展長輩生活智慧與經驗傳承創新價值。

另方面，透過水保局協助，以綠建築概念配合整體濱海地區生態環境，改造廢校閒置空間，推動環境教育與生態共存「綠能、綠水、綠生活」，建構環境教育場域認證願景。

明天上午揭牌結合麥田嘉年華環境教育活動，有樂活音樂會、充滿野味農漁趣味競賽、親子共享麥草盆栽DIY及美食品嘗，傍晚到夢幻海邊，可騎乘鐵馬逐風觀潮，更有巷子內私房景點觀賞夕陽西下美景。

共創基地包含「生產」的六級化產業可，也包含環境生態認識教育， 更是嘉濱漁村老老少少「生活」的「三生」縮影；鄉村永續發展協會理事長吳淑芳強調，農漁村生活多元，他們要在洲仔分校啟動友善生活幸福模式，讓人跟土地、人跟人間充滿友善生活氛圍與信念，就從嘉濱新生活共創基地擴散出去。

閒置12年的沿海偏鄉嘉義縣東石鄉港墘國小洲仔分校，經2年努力，成功轉型為嘉濱新生...
閒置12年的沿海偏鄉嘉義縣東石鄉港墘國小洲仔分校，經2年努力，成功轉型為嘉濱新生活共創基地，明天上午歡慶掛牌啟用重生。圖／嘉縣鄉村永續發展協會提供
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閒置12年的沿海偏鄉嘉義縣東石鄉港墘國小洲仔分校，經2年努力，成功轉型為社區關懷...
閒置12年的沿海偏鄉嘉義縣東石鄉港墘國小洲仔分校，經2年努力，成功轉型為社區關懷、環境教育、友善生產三大主軸「嘉濱新生活共創基地」，明天上午歡慶掛牌啟用重生。圖／嘉縣鄉村永續發展協會提供
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東石廢校認養

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