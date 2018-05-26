閒置荒廢港墘國小洲仔分校 活化轉型成新生活基地

2018-05-26 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



閒置12年的沿海偏鄉嘉義縣東石鄉港墘國小洲仔分校，2年來經嘉縣鄉村永續發展協會與與洲仔村長共同認養，在縣府、港墘國小、東石鄉公所及臥龍港代天府多方支持下，同心協力活化，成功轉型為社區關懷、環境教育、友善生產三大主軸「嘉濱新生活共創基地」，明天上午歡慶掛牌啟用重生。

鄉村永續發展協會向縣府無償借用閒置校舍，透過社區關懷據點及老人日托中心，創作獨特許願蚵棚、東石燒及蚵線漂竹等地景創作，延緩長者失能，結合弘道老人福利基金會居家服務，讓長輩在地照顧安老，開展長輩生活智慧與經驗傳承創新價值。

另方面，透過水保局協助，以綠建築概念配合整體濱海地區生態環境，改造廢校閒置空間，推動環境教育與生態共存「綠能、綠水、綠生活」，建構環境教育場域認證願景。

明天上午揭牌結合麥田嘉年華環境教育活動，有樂活音樂會、充滿野味農漁趣味競賽、親子共享麥草盆栽DIY及美食品嘗，傍晚到夢幻海邊，可騎乘鐵馬逐風觀潮，更有巷子內私房景點觀賞夕陽西下美景。