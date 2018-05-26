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搶救清淨移動國土 外傘頂洲雲嘉南號遊艇出發

2018-05-26 11:40聯合報 記者魯永明╱即時報導

聯合報獨家報導屏障雲嘉海域台灣最大離岸沙-外傘頂洲，面臨消失，引起官方民間重視，繼嘉義縣環保局上周動員150人搭4艘環保艦隊，登外傘頂洲淨洲，今天上午經營東石漁人碼頭的緻圓公司，與雲嘉南濱海國家風景區管理處、海巡署第五巡防區指揮部，共同舉辦愛海淨灘暨雲嘉南號觀光遊艇首航，搭載30多名小朋友老師家長及海巡官兵登洲淨灘，體驗沙洲生態。

雲嘉南濱海風景區管理處長徐振能、海巡署第五巡防區指揮官胡文雄上校、漁人碼頭營運團隊經理馮承森，共同在東石漁人碼頭餐廳前廣場，主持雲嘉南號觀光遊艇首航儀式，這艘遊艇由雲嘉南濱海管理處出租餐廳業者經營9年，可搭載40多人，業者加裝太陽能板等，提升性能安全，搭載30多名小朋友及海巡官兵登洲淨灘，體驗沙洲生態。

大家登上沙洲，開心興奮尖叫，頂著烈日踩在沙洲上撿拾漂流垃圾，小朋友聆聽老師解說外傘頂洲的故事，小朋友得知沙洲快消失，感到不捨，問為何政府不搶救? 徐振能說，外傘頂洲在雲嘉南濱海國家風景區管理處範圍，但管理處推動發展海洋生態觀光，希望相關權責單位共同搶救守護，避免沙洲消失，失去屏障，衝擊養蚵及觀光。

為推動永續觀光，觀光局將今年旅遊主軸訂為海灣旅遊年，緊扣「海洋生態與環境、在地經濟發展與永續觀光」三大面向，為解決海洋垃圾，從淨灘、淨海、源頭減量及環境教育，推動減少海洋垃圾，呼籲民眾減少塑膠使用，透過登洲淨灘行動，呼籲政府國人重視即將消失的國土，了解它、親近它、愛護它。

嘉雲南遊艇啟航，將為遊客提供更多元服務，遊客除可漫遊漁人碼頭園區，品嚐海鮮美食，還可依自己喜好選擇海上遊程，可體驗布袋漁港夜航（7月份起）、外傘頂洲、好美里沙洲、潟湖景色風光及認識紅樹林生態。

雲嘉南號觀光遊艇首航，搭載30多名小朋友老師家長及海巡官兵登上外傘頂洲淨灘，體驗...
雲嘉南號觀光遊艇首航，搭載30多名小朋友老師家長及海巡官兵登上外傘頂洲淨灘，體驗沙洲生態。圖／雲嘉南濱海風景區管理處提供
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經營東石漁人碼頭的緻圓公司，與雲嘉南濱海國家風景區管理處、海巡署中部分署第四岸巡...
經營東石漁人碼頭的緻圓公司，與雲嘉南濱海國家風景區管理處、海巡署中部分署第四岸巡隊，共同舉辦愛海淨灘暨雲嘉南號觀光遊艇首航，搭載30多名小朋友老師家長及海巡官兵登洲淨灘，體驗沙洲生態。記者魯永明／攝影
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經營東石漁人碼頭的緻圓公司，與雲嘉南濱海國家風景區管理處、海巡署中部分署第四岸巡...
經營東石漁人碼頭的緻圓公司，與雲嘉南濱海國家風景區管理處、海巡署中部分署第四岸巡隊，共同舉辦愛海淨灘暨雲嘉南號觀光遊艇首航，搭載30多名小朋友老師家長及海巡官兵登洲淨灘，體驗沙洲生態。記者魯永明／攝影
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雲嘉南號觀光遊艇首航，搭載30多名小朋友老師家長及海巡官兵登上外傘頂洲淨灘，體驗...
雲嘉南號觀光遊艇首航，搭載30多名小朋友老師家長及海巡官兵登上外傘頂洲淨灘，體驗沙洲生態。圖／雲嘉南濱海風景區管理處提供
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漁人碼頭海巡署淨灘

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