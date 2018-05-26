紫斑蝶路跑登場 漫遊林內好愜意

2018-05-26 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣林內鄉紫斑蝶田園路跑今天在寶隆紙廠鳴槍起跑，沿途除可欣賞田園風光，還能經過許多當地知名景點，感受在地特色與濃厚人情味。

在立委劉建國、林內鄉長張維崢等人鳴槍後，眾多跑者在一片加油聲中起跑，沿線除綠色隧道、羅漢松大道等田園道路外，今年增加平時不對外開放的台灣自來水林內淨水場，讓外縣市的跑者近距離認識林內。

林內鄉盛產木瓜，沿途補給當然有又大又甜的木瓜，以及經典傳統零食爆米香，帶給跑者們不一樣的體驗。