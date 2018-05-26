許忠信選台南市長 陳水扁：寄上最大祝福

2018-05-26 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



成大教授、凱達格蘭大學副校長許忠信今天下午將宣布參選台南市長，前總統陳水扁在新勇哥物語116集中表示，阿扁身為民進黨員，寄上最大祝福。

［新勇哥物語］-116

—提點不等於支持，祝福不等於鼓勵

勇弟：怎麼每個要選舉的人看過阿扁以後，出來都說阿扁鼓勵他（她）、支持他（她）參選？

勇哥：你又不是不知道阿扁的個性，阿扁不會叫人家去選舉，也不會叫人家不要選舉。因為參政權是基本人權，任何人都不能被剝奪。可政治這條路，特別是選舉之路又不好走。阿扁是過來人，這檔事兒，阿扁頂多問一下參選的動機，如真想參選，阿扁也會尊重並就其觀察與經驗，提點一些贏的策略，及建議如何補自己的不足。但不會表態是否支持。祝心想事成或喊幾聲當選，也不等於鼓勵。

勇弟：阿扁支持許忠信參選台南市長嗎？

勇哥：許忠信在2年多前就告訴阿扁他想選台南市長。阿扁問他為什麼不先選立委？許忠信詳細說了他參選的理由，阿扁也只能尊重，不便再說些什麼，然後好意分享選舉經驗，與提點可以加強的地方。每次碰到也會問他還要選市長嗎？現在跑得怎麼樣？論個人條件絕對是很好推銷的選舉商品，只是沒黨的奧援會很辛苦。如果要選也要及早宣布，才能打開知名度，讓支持的力量慢慢集結，從點到線再到面。阿扁身為民進黨員，對凱校副校長許忠信的決意參選寄上最大祝福！