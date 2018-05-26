影／「催落去2.0」 看嘸舞蹈劇場今明演出

2018-05-26 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



「我們要當嘉義縣最年輕也最有活力的舞團」，看嘸舞蹈劇場今年首次參與嘉義縣表演藝術中心的潮間帶舞蹈節，今明兩天(5月26、27日)下午2時30分售票演出「催落去2.0」，分享年輕人的創業衝勁，看嘸藝術總監蘇品文提到，藝術需要觀眾的支持才能成長，團員們還到民雄早市向鄉親們宣傳。

看嘸舞蹈劇場要當嘉義縣最年輕也最有活力的舞團。記者謝恩得／攝影 分享 facebook

喜歡騎排檔車的蘇品文，這次也騎機車在劇中演一小段，這輛排檔車從高中畢業那年購買，跟著她在嘉義、台北求學就業，一直騎到現場。

看嘸舞蹈劇場連續兩年獲得嘉義縣表演藝術中心支持，發表大型的戶外舞蹈作品，蘇品文提到，當時演出是免費觀賞，第一年準備40幾個馬克杯，要給觀眾呷茶，結果現場爆滿觀眾上百、水泄不通，舞者一邊跳舞一邊送茶送到手軟，去年也是。

蘇品文說，「這些都是讓我們很感動的時刻」，看嘸舞蹈劇場希望能以社會企業的方式長久經營，突破傳統表演團體的營運方式，也請有能力的朋友以購票行動支持。看嘸舞蹈劇場粉絲專頁：https://www.facebook.com/kuabodancetheatre/，購票洽兩廳院售票系統：https://goo.gl/BWaZNg