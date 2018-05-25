強力固樁？ 蘇貞昌三訪雲林同鄉會

2018-05-25 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市藍綠2黨市長參選人侯友宜、蘇貞昌，在今年4月雲林同鄉會全國總會，於五股舉辦總會長暨理監事就職典禮，侯、蘇2人首度碰頭後，雲林同鄉會儼然成為2人競爭的標地，蘇貞昌在4月後今第3度前往雲林同鄉會會場，固樁意味濃厚。

蘇貞昌今前往新北新莊參加新北市雲林同鄉會感恩餐會，會後受訪指出，他和雲林鄉親很親，從他選台北縣長，雲林鄉親就大力支持，而且在台北縣政府執政的時候，很多雲林優秀子弟做他的縣政府的主管，且表現很好。

蘇貞昌說，這些年他還是和雲林鄉親常在一起，今天受邀盛會，得到熱情接待、大力的支持非常感動。

國民黨新北市長參選人侯友宜日前參加鶯歌雲林同鄉會餐會， 強調他是半個雲林人，甚至指出不管是雲林、嘉義的鄉親，大家都是ㄧ家人，家人就應該支持家人，不過今天卻未見侯友宜出現在會場。

蘇貞昌指出，他尊重尊重主辦單位，同鄉會熱情的邀請他，早就講好了，今天專程來感受雲林鄉親的熱情。

雲林同鄉會理事長林進忠說，沒有刻意說要找誰來，只是之前蘇前院長來拜會，剛好有人提到這場感恩餐會，蘇前院長願意來也都很歡迎，沒有刻意通知任何候選人。