嘉義縣特優村里長 謝英彬當村長45年連任11屆

2018-05-25 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣今天舉行107年度特優村里長、績優民政人員表揚大會，獲獎的六腳鄉崩山村長謝英彬，自民國62年當選村長至今已45年，連任11屆，「村長伯仔」服務村民數十年如一日，對於弱勢家庭更是出錢出力。

新港鄉西庄村長何蒼林連任6屆村長，服務年資24年，是今年度最高齡的特優里長，85歲高齡仍秉持「走動式服務」精神，穿梭鄰里之間，讓村民揪感心。

107年度特優村里長：太保市梅埔里長官德發、朴子市崁前里長方松林、布袋鎮江山里長翁振家、大林鎮湖北里長劉章、民雄鄉三興村長莊柏桐、溪口鄉溪西村長陳獻仁、新港鄉西庄村長何蒼林、六腳鄉崩山村長謝英彬、東石鄉洲仔村長鄭順元、義竹鄉義竹村長翁山鳳、鹿草鄉後寮村長汪宗生、水上鄉大崙村長沈建村、中埔鄉中埔村長游淑貞、竹崎鄉金獅村長林炳煌、梅山鄉双溪村長李金和、番路鄉番路村長許李美玉、阿里山鄉達邦村長浦維德。