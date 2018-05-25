有路無橋？蘇治芬質疑台塑跳票 台塑：已在規劃

2018-05-25 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



立委蘇治芬質詢工業局，指台塑2014年答應建造麥寮六輕園區連結雲2線，跨越六輕隔離水道建造一座橋梁，多年來一直無影蹤，雲林縣府申請交通部補助上億元經費雲2道路都已發包動工，將來一旦形成有路無橋的窘境，該如何解決。工業局表示一周內會與台塑協調。

台塑六輕一位主管表示，台塑以前有無承諾並不清楚，不過，按理說工業區道路或橋梁是應由政府來做才對，至於這座橋梁據知台塑已斥資1200元在規劃中。麥寮鄉長許忠富則希望該道路工程應加速完成，才可紓解六輕龐大的車流。

蘇治芬今天在經濟委員會質詢工業局，指雲林縣府目前正在施工開闢連接六輕的雲2線公路，政府花費一億多元做新路，目的也是為紓解六輕嚴重的車潮，早在5、6年前台塑曾承諾跨越六輕隔離水道要做一座橋，迄今都無動靜，不要等路做好了，卻沒有橋，這會是一條什麼樣的路。

蘇治芬質問工業局是否接到設計圖或預算書，並希望該橋如果有要施作，能以美化的斜張橋來設計。工業局表示沒有接到設計圖，但曾與台塑協商過，會在一周內再與台塑接洽了解情況。