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森林精靈八色鳥數量減少 台南現蹤鳥友追

2018-05-25 11:30聯合報 記者魯永明╱即時報導

有森林精靈美譽之稱的珍貴稀有保育夏候鳥-八色鳥，每年抵台，總吸引賞鳥人士追逐拍照，農委會特生中心2017年完成全台八色鳥大調查，顯示夏季來台繁殖八色鳥，數量較2001年整體下降30%，荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，昨天在台南六甲區低海拔森林，守候6個小時，拍到4隻八色鳥，有鳥兒準備築巢育雛。

蘇家弘拿大砲相機，從天早上8點半到下午2點，總共發現4隻八色鳥，他說，預估有8隻以上，山區都有叫聲，八色鳥外觀美麗，每年夏天才會到訪，行蹤神秘不易看到，八色鳥魅力滿點，深深吸引賞鳥者，守候八色鳥的到來，八色鳥也不讓人失望，4月25日到5月第一周大量族群進入，絕大多數鳥都是5月初入住，直到9月底10月初。

八色鳥找尋繁殖棲地在500公尺以下的低海拔森林，特生中心隔4年完成全台八色鳥大調查，2017年調查顯示八色鳥數量較2001年整體下降30%，尤以新竹以北地區下降50至70%最為顯著，至於八色鳥分布最多的區域，則落在舊台南縣的淺山地區，沿著曾文水庫白河、東山、楠西一帶的丘陵地數量最多。

另一處指標性樣區是雲林縣林內鄉湖本村，湖山水庫所在地，2004至2007年間曾維持40至60隻之間

，2009年降至10隻，至今仍未回升；2001年行政院通過聿建湖山水庫，施工期間因危及八色鳥棲地而一度停擺，也因此開啟八色鳥族群監測調查，為保育八色鳥當初禁採陸砂，還引起阿扁總統重視。

特生中心說，八色鳥是台灣少數有清楚族群監測資料的物種，全島低海拔森林，只要森林覆率高、開發程度不高、生態樣貌完整、潮濕的環境，都有機會在夏日碰到八色鳥，東部低海拔地區也有八色鳥分布，不過離島還沒有繁殖紀錄。

有森林精靈美譽之稱的夏候鳥-八色鳥，每年抵台，總吸引賞鳥人士追逐拍照，荒野保護協...
有森林精靈美譽之稱的夏候鳥-八色鳥，每年抵台，總吸引賞鳥人士追逐拍照，荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，昨天在台南六甲區低海拔森林，守候6個小時，拍到其美麗身影。圖／蘇家弘提供
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有森林精靈美譽之稱的夏候鳥-八色鳥，每年抵台，總吸引賞鳥人士追逐拍照，荒野保護協...
有森林精靈美譽之稱的夏候鳥-八色鳥，每年抵台，總吸引賞鳥人士追逐拍照，荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，昨天在台南六甲區低海拔森林，守候6個小時，拍到其美麗身影。圖／蘇家弘提供
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有森林精靈美譽之稱的夏候鳥-八色鳥，每年抵台，總吸引賞鳥人士追逐拍照，荒野保護協...
有森林精靈美譽之稱的夏候鳥-八色鳥，每年抵台，總吸引賞鳥人士追逐拍照，荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，昨天在台南六甲區低海拔森林，守候6個小時，拍到其美麗身影。圖／蘇家弘提供
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