副總統、閣揆全障會打氣 每一幕都撼動人心

二年一度的「107全國身心障礙國民運動會」今天在嘉義市登場，賽程持續到27日，在各競賽場館舉行。開幕式上，來自全國各縣市3500餘名選手、教練及隊職員活力進場，副總統陳建仁、行政院長賴清德揮手為選手喝采，肯定每一名選手都是生命鬥士，展現陽光般勇氣，超越障礙，秉持著運動家精神，在運動場上大顯身手。

賴清德肯定嘉義市長涂醒哲率市府團隊與嘉義市志工辦運動會的用心，提供完善的運動場地、多項無障礙設施及低底盤無障礙公車免費接駁，讓選手有良好的參賽環境。賴清德還大力稱許涂醒哲的施政成績，肯定他主政的3年多來，將過去市長沒做到、做不好的基礎建設，一一實現了，包括啟動嘉義市鐵路高架化，也讓嘉義市不再淹水等，施政成績出色。

陳建仁談到，身障運動員訓練過程遇到的困難是外人難以想像的，卻依舊全力以赴拚戰，每一名身障運動員背後故事都讓人動容。賴清德也說，舉辦身心障礙運動會是照顧身障者的運動權，行政院每年皆大力支持，並與地方政府共同合作。

魏益群、林政緯坐輪椅獻唱激勵人心歌曲，視障保齡球選手江歆芸代表選手宣誓，特奧選手張儀茵、洪育旻點燃運動會聖火，每一幕都撼動人心。