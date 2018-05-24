親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

布吉納法索與台灣斷交 吳釗燮：已口頭向總統請辭

去年才援贈兩架直升機 布吉納法索今宣布和我斷交

副總統、閣揆全障會打氣 每一幕都撼動人心

2018-05-24 20:18聯合報 記者王慧瑛姜宜菁╱即時報導

二年一度的「107全國身心障礙國民運動會」今天在嘉義市登場，賽程持續到27日，在各競賽場館舉行。開幕式上，來自全國各縣市3500餘名選手、教練及隊職員活力進場，副總統陳建仁、行政院長賴清德揮手為選手喝采，肯定每一名選手都是生命鬥士，展現陽光般勇氣，超越障礙，秉持著運動家精神，在運動場上大顯身手。

賴清德肯定嘉義市長涂醒哲率市府團隊與嘉義市志工辦運動會的用心，提供完善的運動場地、多項無障礙設施及低底盤無障礙公車免費接駁，讓選手有良好的參賽環境。賴清德還大力稱許涂醒哲的施政成績，肯定他主政的3年多來，將過去市長沒做到、做不好的基礎建設，一一實現了，包括啟動嘉義市鐵路高架化，也讓嘉義市不再淹水等，施政成績出色。

陳建仁談到，身障運動員訓練過程遇到的困難是外人難以想像的，卻依舊全力以赴拚戰，每一名身障運動員背後故事都讓人動容。賴清德也說，舉辦身心障礙運動會是照顧身障者的運動權，行政院每年皆大力支持，並與地方政府共同合作。

魏益群、林政緯坐輪椅獻唱激勵人心歌曲，視障保齡球選手江歆芸代表選手宣誓，特奧選手張儀茵、洪育旻點燃運動會聖火，每一幕都撼動人心。

開幕典禮結束離去前，媒體問到非洲友邦布吉納法索宣布和我斷交，陳建仁、賴清德微笑不回應，快步離去。全國身心障礙運動會後年將由台東縣主辦。

開幕典禮結束離去前，媒體問到非洲友邦布吉納法索宣布和我斷交，副總統陳建仁、行政院...
開幕典禮結束離去前，媒體問到非洲友邦布吉納法索宣布和我斷交，副總統陳建仁、行政院長賴清德微笑不回應，快步離去。記者王慧瑛／攝影
分享
開幕式上，嘉義市精忠國小及嬉班子樂團演出的非洲鼓舞團表演，節奏輕快，炒熱氣氛。記...
開幕式上，嘉義市精忠國小及嬉班子樂團演出的非洲鼓舞團表演，節奏輕快，炒熱氣氛。記者王慧瑛／攝影
分享
開幕式上，嘉義市南興國中學生的演出讓人眼睛一亮。記者王慧瑛／攝影
開幕式上，嘉義市南興國中學生的演出讓人眼睛一亮。記者王慧瑛／攝影
分享
開幕式上，嘉義市精忠國小及嬉班子樂團演出的非洲鼓舞團表演，節奏輕快，炒熱氣氛。記...
開幕式上，嘉義市精忠國小及嬉班子樂團演出的非洲鼓舞團表演，節奏輕快，炒熱氣氛。記者王慧瑛／攝影
分享
魏益群（左）、林政緯坐輪椅獻唱激勵人心歌曲，美聲讓人陶醉。記者王慧瑛／攝影
魏益群（左）、林政緯坐輪椅獻唱激勵人心歌曲，美聲讓人陶醉。記者王慧瑛／攝影
分享
開幕式上，來自全國各縣市3500餘名選手、教練及隊職員活力進場，接著是大會會旗入...
開幕式上，來自全國各縣市3500餘名選手、教練及隊職員活力進場，接著是大會會旗入場。記者王慧瑛／攝影
分享
開幕式上，來自全國各縣市3500餘名選手、教練及隊職員活力進場。記者王慧瑛／攝影
開幕式上，來自全國各縣市3500餘名選手、教練及隊職員活力進場。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市視障保齡球選手江歆芸代表選手宣誓，她已在本屆身心障礙運動會中，為嘉義市奪下...
嘉義市視障保齡球選手江歆芸代表選手宣誓，她已在本屆身心障礙運動會中，為嘉義市奪下一金一銀一銅成績。記者王慧瑛／攝影
分享
開幕典禮結束離去前，媒體問到非洲友邦布吉納法索宣布和我斷交，副總統陳建仁、行政院...
開幕典禮結束離去前，媒體問到非洲友邦布吉納法索宣布和我斷交，副總統陳建仁、行政院長賴清德微笑不回應，快步離去。記者王慧瑛／攝影
分享
開幕式上，嘉義市精忠國小及嬉班子樂團演出的非洲鼓舞團表演，節奏輕快，炒熱氣氛。記...
開幕式上，嘉義市精忠國小及嬉班子樂團演出的非洲鼓舞團表演，節奏輕快，炒熱氣氛。記者王慧瑛／攝影
分享
特奧選手張儀茵、洪育旻點燃運動會聖火，每一幕都撼動人心。記者王慧瑛／攝影
特奧選手張儀茵、洪育旻點燃運動會聖火，每一幕都撼動人心。記者王慧瑛／攝影
分享
開幕典禮結束離去前，媒體問到非洲友邦布吉納法索宣布和我斷交，副總統陳建仁、行政院...
開幕典禮結束離去前，媒體問到非洲友邦布吉納法索宣布和我斷交，副總統陳建仁、行政院長賴清德微笑不回應，快步離去。記者王慧瑛／攝影
分享

賴清德身障者陳建仁
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

民進黨梅山鄉長徵召黃世裕 林俊謀不服參選到底

2018-05-24 14:02

台南一階限水 奇美博物館噴水池暫停

2018-05-24 13:12

接種子宮頸疫苗 嘉市議員：到合作診所卻撲空

2018-05-24 12:34

曾遇瓦斯外洩急撤 新烏山嶺隧道工程難度高

2018-05-24 11:55

機車族福利！嘉市提供1年4次機車排氣檢驗服務

2018-05-24 11:04

台南這處賞荷祕境 荷花盛開超美

2018-05-24 08:28

廢茶園種咖啡 郭章盛種出亞洲第一

2018-05-23 23:22

大林畜魂碑 日遊客特地循地圖參訪

2018-05-23 22:57

全障運行銷太弱 議員批嘉市錯過行銷機會

2018-05-23 22:49

嘉市斥資3.6億 打造46公里雙環單車道

2018-05-23 22:46

挽面手藝凋零 雲林大埤新住民媳婦接棒傳承

2018-05-23 17:03

昔賣不出 今他的咖啡豆亞洲第1

2018-05-23 14:27

這廟的文昌帝君頗靈驗 外縣市學生聞名而來

2018-05-23 14:23

全國身障運動會明嘉市登場 議員批：行銷太弱

2018-05-23 13:57

爆紅祕境！台南水道淨水池 夏天荷花登場

2018-05-23 13:44
看更多

熱門文章

前南投縣長彭百顯 公開支持縣長參選人洪國浩

2018-05-24 12:08

金門縣議員特調添加脫硫渣飲品 官員不敢喝

2018-05-23 20:24

上午拍到宜蘭線鐵軌變形 下午深澳線就出軌

2018-05-24 16:14

到溪頭納涼正夯 彰化縣增加公車班次

2018-05-24 07:51

鄭文燦：過去遷桃園煉油廠打假球，我這次是真的

2018-05-24 15:01

北市智慧路燈人臉辨識遭質疑 林欽榮最新回應

2018-05-24 15:17

影╱違法開挖金瓜石？優人神鼓致歉澄清：只搬石頭

2018-05-24 12:10

「消失的國土」外傘頂洲最快5年內沉入大海

2018-05-23 22:42

舊鞋救命 得來速車道募物資

2018-05-24 00:27

首度鬆口將請辭？陳景峻：思考想沈澱一下

2018-05-24 17:34

白沙屯媽回鑾 「人情味超濃」

2018-05-24 00:14

蓋雙溪水庫安全代價大 侯友宜：應先檢討基隆漏水率

2018-05-24 12:52

取消敬老金有足夠民調可掉 柯文哲：現在沒了

2018-05-24 18:12

內湖公車不方便 高嘉瑜：柯文哲來住看看

2018-05-24 12:21

談話惹惱蔡英文？柯文哲：不能討厭我就拿找老百姓算帳

2018-05-24 16:31

台中夜市生存戰：道路型夯 廣場型沒特色倒得快

2018-05-23 23:51

中壢火車站交通亂象 市府「微整形」解套

2018-05-24 15:13

台南這處賞荷祕境 荷花盛開超美

2018-05-24 08:28

影／「這是基隆？」 正濱漁港變地中海風情成打卡熱點

2018-05-24 18:24

影╱白沙屯媽回宮安座 半程、全程隨香客大排長龍

2018-05-24 18:29

大新竹用水目前不必緊張 但能撐到幾月？

2018-05-24 15:47

屏東三分之一鄉鎮長涉案 議員憂心：如何教育下一代？

2018-05-24 19:37

我們錯了！優人神鼓聲明道歉：直接在石頭上演出

2018-05-24 19:08

桃園市永安漁港海螺設計 2次鑑定認無抄襲

2018-05-24 00:12

白沙屯媽祖歡喜回鑾 萬人吃飯擔呷平安

2018-05-24 17:38

慈濟科大翻轉海金沙 打造奇美部落專屬伴手禮

2018-05-24 10:26

八德商圈周末封街 首次將電競賽事搬上街頭

2018-05-24 08:29

移工吃樁象壯陽？中市議員批防治失敗

2018-05-24 14:58

一塊投藍撲滿回娘家 桃藍營募得近百萬元

2018-05-24 11:15

健檢預售屋契約 台中將公佈違規建商

2018-05-24 12:40

畢旅玩「成長」 不必「山六九」罐頭式行程

2018-05-23 23:47

台中東勢堤防最後一哩路 江啓臣：拚防災和休憩

2018-05-24 12:19

社子島生態開發 柯文哲：我們這邊很快，但中央卡住

2018-05-24 14:57

烏來的汽車美容 泰雅青年的愛車夢

2018-05-24 08:28

萬國旗掰了！ 南灣陽傘6月統一藍色

2018-05-23 23:11

最年輕直轄市 桃市府研議覓營區打造兒童樂園

2018-05-24 14:10

屏東獨立書店 一家家開回來

2018-05-23 23:11

抽郵輪之旅太誘人 基隆聯合結婚名額秒殺

2018-05-24 12:39

北市單一自住房稅降到1% 「會再降」

2018-05-23 23:50

影╱阿里山百年櫻花樹生病了 樹醫師：清創手術後要回診

2018-05-24 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top