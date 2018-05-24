影╱全台最大室內水循環系統 連俊堯人工養殖筍殼魚成功

2018-05-24 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



台南市新農人連俊堯在東山區人工養殖筍殼魚9年，終在前年成功，今年預估產養為4萬尾，還打造 全台最大室內水循環系統，明年上看10萬尾。

「成群結隊」議長賴美惠今天與特助兒子李宗翰前往參觀，大魚供不應求，目前僅剩小尾的，令賴美惠驚呼並大開眼界，連俊堯說，在未研究成功前，他慘賠7年。

連俊堯在養殖成功後，建置佔地1500的新廠，打造全台最大室內水循環系統，舊廠專攻育苗，新廠負責育成。