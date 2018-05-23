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穩定水庫用水調度 新烏山嶺隧道貫通

2018-05-23 17:56中央社 台南23日電

嘉南農田水利會今天舉行新烏山嶺引水隧道貫通典禮，隧道連接曾文水庫和烏山頭水庫，工程預計於民國109年2月完工後，可與舊隧道互為備援，提升用水調度彈性。

嘉南農田水利會指出，新烏山嶺引水隧道與舊隧道平行，於104年5月7日開工，隧道長度3422公尺。工程經費新台幣24.96億元，由經濟部水利署補助、嘉南農田水利會主辦。工程內容除引水隧道外，還包括攔河堰、取水口及出水口的興建等，目前已完成攔河堰及隧道貫通，工程進度55%。

嘉南農田水利會會長楊明風表示，新隧道通水量為每秒56立方公尺，啟用後可大幅提升嘉南地區農業、民生、公共事業、工業的供水穩定性。舊隧道則會妥善維護，可做為新隧道維修時的備援系統。

楊明風指出，烏山嶺引水隧道為串聯曾文水庫、烏山頭水庫的引水隧道。舊隧道於民國19年啟用，至今有結構老化問題，輸水能力由原本的每秒56立方公尺降到每秒40立方公尺，嚴重衝擊嘉南地區的用水，因此著手執行新烏山嶺引水隧道工程。

應邀出席貫通儀式的台南市副市長吳宗榮表示，台南目前有多項水利建設執行中；包括曾文水庫與南化聯通管工程、白河水庫清淤工程、南化與曾文水庫的防淤隧道工程，完工後能延長水庫壽命，對穩定南部地區供水有很大幫助。

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