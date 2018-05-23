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社會善心傳愛 助亡故單身榮民晉塔安置

2018-05-23 16:16中央社 雲林縣23日電

民國38年隨軍來台的單身榮民亡故後，土葬在斗六社口公墓，今年起掘骨骸晉塔到雲林榮家忠靈祠，看似平常事，但事件背後卻是一段結合社會善心「把愛傳下去」的感人故事。

斗六文殊寺旁雲林榮譽國民之家忠靈祠，今天上午舉辦一場「三時繫念暨大蒙山超薦法會」，敬告47名亡故單身榮民啟攢與晉塔順利完成，雲林縣議員林岳璋、斗六市民周盟川等與會祭禱，一段幫助亡故單身榮民安息的故事傳為佳話。

林岳璋說，今年5月初，斗六文殊寺負責人鄭居士和雲林縣政府民政處副處長許木山來到服務處，談到雲林榮譽國民之家裡，有41名於民國38年隨軍從大陸來台的單身榮民，亡故後葬在社口公墓，因都市計畫變更須遷葬，相關單位苦於無預算，盼尋求社會資源協助。

於是由雲林縣政府民政處、文殊寺、斗六新興宮、林岳璋服務處、熱心公益表態參選斗六市民的周盟川與周遭朋友結合捐獻，辦理啟攢、晉塔及法會等事宜。

幫助亡故單身榮民的行動展開後，有一天發生故人托夢，鄭居士說，民國86年過世、若在世今年已104歲的蕭爺爺托夢給他，道出不只41名應是47名，於是在荒蕪蔓草間，遍尋之下真的找到3具亡者骨骸，後來又在樹根盤結處找到3具，冥冥中似有指引。

從今年5月初開始推動亡故單身榮民骨骸安置事宜，將近2週時間完成啟攢、晉塔到今天的法會圓滿，林岳璋說，過程中巧合且感人的是，向斗六新興宮尋求協助時，正好遇到新興宮召開臨時理監事會，他到場說明，立即獲得全體理監事通過，捐款新台幣20萬元。

他說，還有來自雲林、新竹、嘉義、高雄等地大家的周遭朋友，聽到這段事蹟，都慨然捐獻幾千元不等，社會資源共捐助新台幣44萬2600元，加上鄭居士自行吸收晉塔或法會相關費用，終於完成協助亡故單身榮民骨骸安置的美事。

林岳璋表達個人感受說，榮民弟兄從大陸來到台灣，為國家奉獻一生，身故後若無墓園維護，終究荒湮如無主孤魂，如今能得到妥善安置晉塔，社會各界人士也算是善盡一分心。

民國82年至89年期間，就曾與鄭居士協助雲林榮家興建佛堂的周盟川說，「法界唯心」，與林岳璋、鄭居士及各界朋友，秉持「把愛傳下去」的精神，以平常心，只要有能力就會去做，各界共伸援手協助安置亡故單身榮民，可見社會上慈悲的人還是很多，而亡故單身榮民能安身也讓人感到安慰。

雲林榮譽國民之家主任黃昆宗表示，社會到處有愛，各界人士善心結合，是一股正能量的發揮，希望這股正能量能多多宣揚，促進社會更加祥和。

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