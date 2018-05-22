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歸仁文化中心20歲 紙風車嘉年華26日熱鬧一整天

2018-05-22 21:52聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南歸仁文化中心為迎接20周年館慶，文化局邀請紙風車劇團規劃「童話故事園遊會」及｢紙風車的魔法書｣大型戶外演出，童話故事園遊會內容有互動遊戲關卡、台灣名畫拍照區、大型充氣裝置藝術、裝扮人物、深海魚歡樂劇場、在地社團展演、立體拼圖等豐富活動內容，透過創意活動拉近藝術與民眾距離，培養大眾參與藝文活動的興趣，豐富精彩的活動從26日周六上午10點歡樂至晚上8點30分。

文化局長葉澤山說，｢歸仁20 紅瓦揚藝｣一系列精彩慶祝活動，有林智信等知名藝術家及地方藝術團隊策畫辦理，活動豐富多元，在地企業家鉅森董事長鄭憲松多年來大力贊助藝文活動，他說一天看不到成果但20年就能看出改變，歸仁文化中心20年來，可說是和地區藝文一起成長及，即日起至6月30日，邀請民眾歸仁文化中心一起歡度20週年館慶。

館慶活動還有台南民族管弦樂團｢國樂正夯系列音樂會暨音樂講座｣；結合人舞劇場、名美舞蹈團、飛揚民族舞團、藝姿舞集辦理聯合舞展｢活力20 舞動南關 ~ 地方舞團接力展演｣；成立20年的藝文研習班｢精彩藝生｣動靜態學習成果展；歸仁文化中心特色館~臺灣囡仔館｢臺灣囡仔歡樂Party Go｣；知名藝人水果奶奶趙自強的名人講座；享譽國際的藝術家林智信老師｢鄉土容顏‧紅瓦藝韻--芬芳寶島南部系列特展｣，以及走入校園及社區的｢行動美術館｣，從靜態到動態，由中心擴展到社區、校園，希望透過多元精彩的藝文活動，讓大新豐地區居民一同感受20周年館慶的喜悅。

台南歸仁文化中心20周年館慶，紙風車嘉年華會26日歡樂一整天。記者吳淑玲／攝影
台南歸仁文化中心20周年館慶，紙風車嘉年華會26日歡樂一整天。記者吳淑玲／攝影
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台南歸仁文化中心20周年館慶，紙風車嘉年華會26日歡樂一整天。記者吳淑玲／攝影
台南歸仁文化中心20周年館慶，紙風車嘉年華會26日歡樂一整天。記者吳淑玲／攝影
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文化局劇場舞團
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