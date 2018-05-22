歸仁文化中心20歲 紙風車嘉年華26日熱鬧一整天

2018-05-22 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南歸仁文化中心為迎接20周年館慶，文化局邀請紙風車劇團規劃「童話故事園遊會」及｢紙風車的魔法書｣大型戶外演出，童話故事園遊會內容有互動遊戲關卡、台灣名畫拍照區、大型充氣裝置藝術、裝扮人物、深海魚歡樂劇場、在地社團展演、立體拼圖等豐富活動內容，透過創意活動拉近藝術與民眾距離，培養大眾參與藝文活動的興趣，豐富精彩的活動從26日周六上午10點歡樂至晚上8點30分。

文化局長葉澤山說，｢歸仁20 紅瓦揚藝｣一系列精彩慶祝活動，有林智信等知名藝術家及地方藝術團隊策畫辦理，活動豐富多元，在地企業家鉅森董事長鄭憲松多年來大力贊助藝文活動，他說一天看不到成果但20年就能看出改變，歸仁文化中心20年來，可說是和地區藝文一起成長及，即日起至6月30日，邀請民眾歸仁文化中心一起歡度20週年館慶。