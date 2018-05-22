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嘉義市分隔島變施工倉庫 工務處長：開罰廠商

2018-05-22 15:30聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市議會定期會今天由工務處、建設處等做工作報告，國民黨籍市議員張秀華質詢工務處長李建賢，指嘉義市汙水下水道期間，不僅是交通黑暗期，施工人員將機具、設備等放在中央分隔島綠地等，便宜行事，實在有礙觀瞻，李建賢表示，工地管理會加強，因為材料管件的堆置違反規定，會對廠商直接開罰，勸導後仍沒改善將開罰。

嘉義市議會定期會今天由工務處、建設處等做工作報告，國民黨籍市議員張秀華質詢工務處...
嘉義市議會定期會今天由工務處、建設處等做工作報告，國民黨籍市議員張秀華質詢工務處長李建賢，指嘉義市汙水下水道期間，不僅是交通黑暗期，施工人員將機具、設備等放在中央分隔島綠地等，便宜行事，實在有礙觀瞻。圖／張秀華提供
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嘉義市議會定期會今天由工務處、建設處等做工作報告，國民黨籍市議員張秀華質詢工務處...
嘉義市議會定期會今天由工務處、建設處等做工作報告，國民黨籍市議員張秀華質詢工務處長李建賢，指嘉義市汙水下水道期間，不僅是交通黑暗期，施工人員將機具、設備等放在中央分隔島綠地等，便宜行事，實在有礙觀瞻。圖／張秀華提供
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嘉義市議會定期會今天由工務處、建設處等做工作報告，國民黨籍市議員張秀華質詢工務處長李建賢，指嘉義市汙水下水道期間，不僅是交通黑暗期，施工人員將機具、設備等放在中央分隔島綠地等，便宜行事，實在有礙觀瞻。圖／張秀華提供
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嘉義市議會定期會今天由工務處、建設處等做工作報告，國民黨籍市議員張秀華質詢工務處長李建賢，指嘉義市汙水下水道期間，不僅是交通黑暗期，施工人員將機具、設備等放在中央分隔島綠地等，便宜行事，實在有礙觀瞻。圖／張秀華提供
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