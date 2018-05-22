金手獎發光發熱 赴日本專業研習

2018-05-22 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



教育部為翻轉技職教育，培育具備國際觀的專業人才，讓技藝競賽優秀學生能墊高國際視野及技藝能力，安排全國高中五大類各職種技藝競賽金手獎第一名學生赴海外專業研習，學生滿載而歸。

106學年度技藝競賽家事類與商業類金手獎第一名得主19名，本月9日至20日為期12天，赴日本做企業實習與文化參訪，活動內容包含參訪日本當地旅館業、餐飲業、美容美髮業、商業銷售業及製衣業，也到日本千業商校與靜岡產業大學課程教流與體驗日本文化。

國立嘉義家職時尚造型科學生林苡涓榮獲美顏職種金手獎第一名，前往日本進行專業研習，林苡涓表示，此行是她生命中印象最深刻的學習歷程，她觀察，日本人相當重視禮節，禮貌文化令人驚艷，無論是到學校參訪還是企業飯店，他們90度鞠躬是必備的，禮貌周到，特別深植人心。