議員爭警消危險加給 南市府：研議中

2018-05-21 18:09 中央社 台南21日電



國民黨籍台南市議員李中岑（左起）、洪玉鳳、王家貞、蔡育輝、蔡淑惠21日召開聯合記者會，要求市政府編列警消人員危險加給預算。台南市政府回應表示，已在審慎研議中。 中央社 分享 facebook 多名國民黨籍台南市議員今天聯合要求市政府編列警消人員危險加給預算，否則不排除退回明年總預算。市府回應指出，已在審慎研議中，有進一步規劃時會對外界說明。

台南市議員蔡育輝、王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑今天召開聯合記者會，抨擊市府不管民代和基層警消極力爭取多年，台南市的「警、消危險加給」預算仍然掛零。

議員們指出，台南市政府消防局危勤加成每月比台北市和新北市少了新台幣1萬1935元，比台中市和桃園市也少了9404元。警察局勤務繁重加成，比台中和桃園少5904元，但至今台南市政府依然不為所動，令基層警消心寒。

議員們指出，警察局和消防局每年都爭取危險加給，但台南市政府每年都封殺。今年市府房屋稅收達新台幣14億元，怎麼會沒錢。如果明年危險加給仍然掛零，將退回預算。

台南市政府對此發表書面聲明回應指出，台南市自有財源相較其他直轄市明顯偏低；且由於城鄉差距的關係，警察人員勤務繁重加成、及消防人員危險加給目前尚未編列發放。

市府指出，若參照桃園市及台中市標準計算，警察局勤務繁重加成每年約需2.85億元，消防局危險加給每年約需0.7億元，合計3.55億元。但考量警消業務具特殊性，且須因地制宜，不能用齊頭平等方式處理。台南市在籌編108年度預算時，將會視財政狀況優先納入檢討編列。

市府指出，各縣市財政狀況不一，應由中央相關部會訂定統一標準、與中央及地方經費負擔比例，避免各直轄市相互競爭，加重財政負擔。