台南沒有警消繁重勤務加給！高思博為警消請命

2018-05-21 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



六都中僅台南、高雄未編列警消繁重勤務加給，爭取國民黨台南市長提名、前行政院政務委員高思博位警消爭取加給。圖／高思博提供 分享 facebook 爭取國民黨台南市長提名、前行政院政務委員高思博表示，六都中僅台南、高雄未編列警消繁重勤務加給，直轄市的警察與消防勤務相當繁重，同樣為直轄市，台南市的警察消防福利卻是六都中最差，實在不公平，呼籲中央應儘速統一規定加給之標準，一致性解決這個問題，避免各個縣市淪入惡性競逐。

「一個警察背後就是一個家庭！」高思博表示，政院3年起核發「危險職務加給」給台北市、新北市、桃園市及台中市，卻獨漏台南市跟高雄市，高思博指出，警察與消防人員皆屬第一線執行任務人員，是人民生命與財產安全的守護者，市府及相關單位若連警消人員基本的生命安全保障及健康都照顧不了，更遑論讓市民有安全感。

高思博表示，目前台南的警消編制嚴重不足，加班津貼上限1萬3500元，台北1萬7000元，且加班超過100小時即不核發加班津貼，而是加班42小時，換得嘉獎一支，相當不合理也不公平，既是超勤，應該實質給付。同為六都，警消相關福利卻比其它直轄市差。

高思博表示，上一次警察調整福利遠在11年前，是侯友宜還在當警政署長時任內，警察平均年齡約69歲，比國人平均死亡年齡短少6年，風險高、壓力大，如今增加的福利看的到吃不到，還得被減年金，實在不公。

高思博說，基層警消人員的工作相當繁重且具高危險性，相當辛苦，這是全國性的議題，主政者應重視相關的福利政策，相信市府財政若規劃得宜，加給或津貼等相關預算絕不是問題。另外，中央應儘速統一規定加給之標準，一致性解決這個問題，避免各個縣市淪入惡性競逐。