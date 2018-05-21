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父誠心跪地 白沙屯媽祖突停轎替早產兒消災5分鐘

2018-05-21 14:55聯合新聞網 綜合報導

白沙屯媽祖進香活動於20日上午突經西螺大橋，遇到一名抱著早產兒子跪地祈福的信眾，...
白沙屯媽祖進香活動於20日上午突經西螺大橋，遇到一名抱著早產兒子跪地祈福的信眾，鑾轎突然停下，跨越這對父子的頭頂，替他們消災長達5分鐘。圖截自白沙屯媽祖網路電視台
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苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖16日深夜登轎，引領進香隊伍出發，並於19日清晨抵達雲林北港朝天宮，完成「刈火」儀式後起駕回鑾。20日上午經過西螺大橋時，遇見一名信眾抱著早產的兒子跪地祈福，白沙屯媽突停下鑾轎，用轎子前方碰觸男孩，然後又跨過這對父子頭頂，替他們消災解厄數分鐘，讓信眾們紛紛受到感動。

一年一度的白沙屯媽祖遶境於本月16日晚上11時40分正式出發，其最大的特色就是行進路線不固定，完全依照媽祖的旨意而行。20日上午，進香隊伍在返程途中經過西螺大橋，許多信眾前來迎接。其中一位信眾抱著有些無力的兒子跪地祈福，此時，白沙屯媽祖似乎有所感應，停下鑾轎。

白沙屯媽祖進香活動於20日上午突經西螺大橋，遇到一名抱著早產兒子跪地祈福的信眾，...
白沙屯媽祖進香活動於20日上午突經西螺大橋，遇到一名抱著早產兒子跪地祈福的信眾，鑾轎突然停下，跨越這對父子的頭頂，替他們消災長達5分鐘。圖截自白沙屯媽祖網路電視台
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由《白沙屯媽祖網路電視台》po出的影片中可以看到，白沙屯媽停轎之後，先是用轎子前方輕碰信徒懷中的孩子，接著退後好幾步。正當信眾們以為媽祖要繼續前行時，鑾轎突然高高舉起，跨過這對父子的頭頂，在兩人上方停留，替他們消災解厄長達5分鐘。

影片上傳之後，許多信眾深受感動，「白沙屯媽祖娘娘慈祥和藹，親切關懷信衆母儀天下，令人肅然起敬」、「天下父母心，我自己也為人父母看了眼淚不自覺就流了下來」、「我每次看了都很感動也每次都流眼淚」。也有在場的信眾補充表示，白沙屯媽祖的鑾轎在停轎之前，曾大幅度地左右旋轉晃動，「大家都嚇了一跳，以為媽祖生氣了，原來是這位慈父帶著孩子來找聖母，媽祖看到這個孩子似乎很激動，於是神轎就上去給予賜福」。

白沙屯媽祖神轎遶境
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