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嘉義地院動手查封 上國民黨嘉市黨部貼封條

2018-05-21 10:26聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義地方法院人員今天上午到國民黨嘉義市黨部貼封條，引起一陣騷動，地方議論紛紛。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，行政執行署人員今天是到黨部貼封條，黨部仍會透過法律途徑爭取相關權益。

法務部行政執行署人員今天上午到國民黨嘉義市黨部貼封條，引起一陣騷動，國民黨嘉義市...
法務部行政執行署人員今天上午到國民黨嘉義市黨部貼封條，引起一陣騷動，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，行政執行署人員今天是到黨部貼封條，黨部仍會透過法律途徑爭取相關權益。圖／讀者提供
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法務部行政執行署人員今天上午到國民黨嘉義市黨部貼封條，引起一陣騷動，國民黨嘉義市...
法務部行政執行署人員今天上午到國民黨嘉義市黨部貼封條，引起一陣騷動，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，行政執行署人員今天是到黨部貼封條，黨部仍會透過法律途徑爭取相關權益。圖／讀者提供
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