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520獻愛 小英之友會辦捐血

2018-05-20 20:37聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活動，市長涂醒哲、法務部政次蔡碧仲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志等人到場支持，許多人紛紛挽袖捐熱血，共募到402袋熱血。

嘉義市小英之友會3月底改選理監事，選出蔡碧仲的妻子黃淑英為理事長，目前會員約150餘人，卸任理事長徐文志為榮譽理事長。

黃淑英說，民眾熱情響應，市立棒球場停車場僅一輛捐血車不敷使用，將部分民眾疏導至博愛路的捐血中心，捐血活動從上午9時持續至下午5時，共有282人捐出402袋、10萬500CC的血液，是全台小英之友會之冠。

黃淑英表示，年輕族群捐血人口逐年減少，鼓勵年輕朋友踴躍捐出熱血，成為真正的熱血青年，把公益口號化為實際行動。

捐血活動結合健康諮詢，嘉義長庚醫院外科部部長黃文詩、中醫師李明宗、吳政穎、牙醫師林忠毅、家醫科黃國炫等多位醫師在場提供免費諮詢，並由聖馬爾定醫院做簡單醫療檢測。另有振興鋼模公司丶嘉義仲埔教養院院生組成的樂團及嘉義市體育會街舞表演。

全國小英之友會今天串連全台各縣市辦公益捐血，嘉義縣小英之友會今天選在中埔鄉客家文化館前廣場舉辦活動，理事長廖素惠呼籲鄉親「捐血一次、愛留一世」、「捐血一袋、助人最High」，520不只要「我愛你」，更要用我們的熱血來愛台灣、愛嘉義！

嘉義縣小英之友會辦公益捐血活動今年邁入第4年，一年比一年踴躍，去年完成捐血者142人次，共198袋。今年完成捐血者143人次，共221袋。

今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活...
今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活動，市長涂醒哲、法務部政次蔡碧仲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志等人到場支持，許多人紛紛挽袖捐熱血，共募到402袋熱血。圖／黃淑英提供
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今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活...
今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活動，市長涂醒哲、法務部政次蔡碧仲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志等人到場支持，許多人紛紛挽袖捐熱血，共募到402袋熱血。圖／黃淑英提供
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今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活...
今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活動，市長涂醒哲、法務部政次蔡碧仲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志等人到場支持，許多人紛紛挽袖捐熱血，共募到402袋熱血。圖／黃淑英提供
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民進黨立委陳明文、廖素惠夫婦帶頭捲袖捐熱血。圖／嘉義縣小英之友會提供
民進黨立委陳明文、廖素惠夫婦帶頭捲袖捐熱血。圖／嘉義縣小英之友會提供
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嘉義縣小英之友會理事長廖素惠率先挽袖捐血，立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、民進黨嘉義...
嘉義縣小英之友會理事長廖素惠率先挽袖捐血，立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、民進黨嘉義縣長參選人翁章梁等也都到場參與。圖／嘉義縣小英之友會提供
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今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活...
今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活動，市長涂醒哲、法務部政次蔡碧仲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志等人到場支持，許多人紛紛挽袖捐熱血，共募到402袋熱血。圖／黃淑英提供
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今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活...
今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活動，市長涂醒哲、法務部政次蔡碧仲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志等人到場支持，許多人紛紛挽袖捐熱血，共募到402袋熱血。圖／黃淑英提供
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今年520，是小英總統就職兩周年，嘉義市全國小英之友會今天在嘉義市公園旁辦捐血活動，市長涂醒哲、法務部政次蔡碧仲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志等人到場支持，許多人紛紛挽袖捐熱血，共募到402袋熱血。圖／黃淑英提供
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捐血中心醫師520

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