嘉義高商270名勇士戰勝飢餓 匯聚愛心救難民兒童

2018-05-20 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



全球有2250萬人為難民，其中超過半數為18歲以下的兒童及青少年。看見難民、飢荒兒童需要，嘉義高商連續10年響應飢餓三十人道救援行動， 在5月20日這天，270名學生響應體驗飢餓12小時，以繪畫、文字為難民兒童打氣，也將這份祝福力量排成「愛心」圖案，象徵嘉義高商飢餓力量為戰火下兒童祈福，並捐出一日午餐費2萬7000元投入救援行動。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，飢餓三十人道救援行動邁入第29年，匯聚國人愛心捐款，幫助國內外無數處在脆弱、貧窮、飢餓、戰火、急難中的兒童與家庭，度過生命中的危急，看見希望與未來。

「戰勝一切、飢餓不見」嘉義高商飢今年餓體驗DIY營隊以此為主軸，參與飢餓體驗的學生們透過國際議題影片，看見許多兒童及其家庭因為衝突、戰火等因素而成為難民，並在飢餓過程中更能感同身受他們的需要。

活動中學生運用色筆繪下兒童喜愛的圖案、寫下祝福話語，「我畫了很多卡通人物，這些平時會帶給我歡笑，希望也將笑容帶給敘利亞兒童」、「希望戰爭快點停止，我畫了槍和禁止符號」、「加油！不要放棄希望！」，飢餓學生們手持這份祝福，在現場排出「愛心」圖案，象徵匯聚嘉義高商270名學生的飢餓行動，希望能夠帶給難民兒童活下去的力量。

籌辦嘉義高商飢餓體驗DIY營隊、擔任營長的高二學生陳柏恩表示，第二次參與飢餓體驗，參加飢餓三十活動不只是體驗餓肚子和捐款，透過闖關活動、災難體驗活動或國際議題影片等，能夠更同理身受飢荒、戰火下兒童的需要，從活動中收穫很多，別具意義。