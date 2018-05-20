園遊會義賣 助慢飛天使飛向天空

2018-05-20 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



這些孩子並不是不會飛，只是不知道怎麼飛翔，為關懷慢飛兒童，虎尾鎮立運動場早上9時園遊會，以「乘愛飛翔」為主題，藉由大家的愛心，幫助孩童走出困難。現場由歌手演唱「感恩的心」、「逆風飛翔」，讓眾人忘卻炎炎夏日，如沐在春風之中。

演唱過後，「乘愛飛翔」園遊會隨即開始，雲林縣長李進勇、立法委員張麗善、虎尾鎮長林文彬與正聲廣播電台長楊長順等應邀參加，雲林愛無限樂團、麻吉樂團與在地歌手李淑琪輪番上陣，讓現場熱鬧不斷。

在運動場跑道上，主辦方安排「健走活動」，孩子們在跑道上奔馳嬉鬧。立法委員張麗善抱起孩子，甜膩的笑容瞬間融化了孩子的心，讓旁觀民眾直呼「委員真是美麗，像天使姊姊一樣。」

健走園遊會活動中邀集25攤愛心攤商，縣內60位慢飛天使家庭，園遊會所得將捐出，幫助這些天使成長茁壯。雲林縣家扶中心主任廖志文說，因為有大家的幫助，讓孩子們的羽翼逐漸豐滿。

活動由多重障礙小天使于昕蕎代言，于昕蕎提供自己的畫作，將畫作設計成筆記本與運動毛巾來義賣，昕蕎媽媽也分享應如何鼓勵孩子。並邀請若瑟醫院早療師講述「早期治療」的重要性。