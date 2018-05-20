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密集恐懼症慎入！金龜子圍攻民宅 網友：好恐怖

2018-05-20 11:39聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣鄉間一戶民宅本月11日晚間突然出現大量金龜子聚集在門窗，且連續出現3天，數...
雲林縣鄉間一戶民宅本月11日晚間突然出現大量金龜子聚集在門窗，且連續出現3天，數量多到可以用臉盆裝。圖／民眾林波波提供
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雲林縣鄉間一戶民宅本月11日晚間突然出現大量金龜子聚集在門窗，且連續出現3天，金龜子整整裝滿3個臉盆，住戶林波波表示，10多年首次見到大量金龜子出現，憂心是氣候異常或是地震前兆，雲林縣農業處副處長陳炳坊表示，可能是金龜子的繁殖期，加上氣候條件適合，才會造成大發生，民眾不必過於憂慮。

雲林縣民林波波表示，11日晚間7點左右，突然飛來許多金龜子，聚集在大門紗窗前，數量相當多，一直到深夜12點才逐漸減少，連續三天都是同樣情況，數量多到整整可以裝滿3個臉盆。

林波波表示，住家旁有種植芒果、荔枝、龍眼等果樹，平常金龜子白天都在樹上休憩，過去也曾在晚上出現金龜子，但數量不曾如此多，不曉得原因為何。她將照片上傳臉書，吸引網友討論「有地震發生？」「好恐怖啊」、

陳炳坊表示，可能正值繁殖期才會有大量金龜子出現，住戶不必憂慮，因為表示該處生態環境不錯，加上氣候條件適宜，才能讓金龜子大量繁殖出現，這種現象數天就會消失。

農業專家張世忠表示，金龜子的幼蟲即是俗稱的「雞母蟲」，大多生長在腐質土，今年雨水較少，有利於雞母蟲孵化，加上食物來源充足，可能因此造成大量繁殖，且金龜子有趨光性，因此夜間如有光源，可能吸引其聚集。

雲林縣鄉間一戶民宅本月11日晚間突然出現大量金龜子聚集在門窗，且連續出現3天，數...
雲林縣鄉間一戶民宅本月11日晚間突然出現大量金龜子聚集在門窗，且連續出現3天，數量多到可以用臉盆裝。圖／民眾林波波提供
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雲林縣鄉間一戶民宅本月11日晚間突然出現大量金龜子聚集在門窗，且連續出現3天，數量多到可以用臉盆裝。圖／民眾林波波提供
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雲林縣鄉間一戶民宅本月11日晚間突然出現大量金龜子聚集在門窗，且連續出現3天，數量多到可以用臉盆裝。圖／民眾林波波提供
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