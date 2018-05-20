影╱何明德行善團第499座橋「行龜吊橋」啟用
何明德行善團斥資800萬元協助台南東山東原吊橋改建，經歷不到5個月施工完成，今上午舉行通車儀式，名為「行龜吊橋」。
鄉親們扶老攜幼開心迎接眼前這座新橋，對於市議員張世賢當初居間爭取促成，更是頻說，這是最棒的選民服務。
這座吊橋位於東原國中附近，橫跨龜重溪，是東原通往青山水尾部落的道路，已有50年，原為台電保修高壓電塔所設的簡易吊橋，長110公尺、寬不到2公尺。原吊橋上棧板殘破不堪，已無法利用。
去年12月台南市議員張世賢爭取下，何明德行善團派員勘查後，認為有修建必要全力支持，籌措約800萬元本月9日完成，上午舉行通車儀式。
新完成的吊橋命名為「行龜吊橋」，是該行善團施作的第499座橋，新橋大致不離原吊橋樣貌，長101公尺、寬1.7公尺。
上午通車典禮，張世賢、東原里長葉孟亮等鄉親們一起走路通過吊橋，對於先完成的橋梁都相當興奮。
東山區長董麗華表示，感謝何明德行善團出錢出力完成吊橋，為地方建設注入新活水，期許該吊橋作為一據點，能發揮連結功能，促進地方社區產業、文化及觀光的發展。
張世賢服務處主任吳忠明表示，該橋恢復通行功能後，青山與東原二里可直接步行前往，大幅縮短交通時間，其吊橋上可一覽龜重溪風光，加深社區觀光發展縱深。
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