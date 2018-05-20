影╱何明德行善團第499座橋「行龜吊橋」啟用

2018-05-20 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



何明德行善團斥資800萬元協助台南東山東原吊橋改建，經歷不到5個月施工完成，今上午舉行通車儀式，名為「行龜吊橋」。

鄉親們扶老攜幼開心迎接眼前這座新橋，對於市議員張世賢當初居間爭取促成，更是頻說，這是最棒的選民服務。

這座吊橋位於東原國中附近，橫跨龜重溪，是東原通往青山水尾部落的道路，已有50年，原為台電保修高壓電塔所設的簡易吊橋，長110公尺、寬不到2公尺。原吊橋上棧板殘破不堪，已無法利用。

去年12月台南市議員張世賢爭取下，何明德行善團派員勘查後，認為有修建必要全力支持，籌措約800萬元本月9日完成，上午舉行通車儀式。

新完成的吊橋命名為「行龜吊橋」，是該行善團施作的第499座橋，新橋大致不離原吊橋樣貌，長101公尺、寬1.7公尺。

上午通車典禮，張世賢、東原里長葉孟亮等鄉親們一起走路通過吊橋，對於先完成的橋梁都相當興奮。

東山區長董麗華表示，感謝何明德行善團出錢出力完成吊橋，為地方建設注入新活水，期許該吊橋作為一據點，能發揮連結功能，促進地方社區產業、文化及觀光的發展。