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搶！公部門暑期工讀 社區照護錄取率3.5%

2018-05-19 19:09聯合報 記者吳政修╱即時報導

台南市勞工局今天上午9點至11點30分舉辦「公部門暑期專案工讀」招募活動，在善化文康育樂中心採現場報名並同步甄選，釋出80個工讀職缺，平均錄取率只有19.23%。

今年市府共計有工務局、民委會、民政局、停車管理處、勞工局、衛生局、鹽水區公所、安平區公所、山上區公所及西港區公所等10個局處提報20專案計畫，釋出80個工讀職缺。

今天吸引逾400人報名爭取市府80個暑工職缺，其中最熱門的是永康區衛生所「社區照護，健康守護」計畫，報名人數57人爭搶2個名額，錄取率僅3.5%，整場平均錄取率為19.23%。

西港區圖書館為推廣多元閱讀，針對不同族群辦理各項閱讀推廣活動，其中以兒童繪本故事活動最受民眾喜愛，故以此方向欲招募4位工讀生，也吸引了25人報名。

勞工局長王鑫基表示，勞工局自102年起開始舉辦「公部門暑期專案工讀」計畫，至今已邁入第6年，透過專案執行讓在學青年學子利用暑假2個月時間，以創意及團隊合作的方式執行市府各局處所提報的計畫，並從中學習，藉由尋找自己的志向、規劃職涯，創造不同的工作體驗，大幅提升在學青年「串連力」、「溝通力」、「執行力」、及「抗壓力」等多元職能。

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台南市勞工局今天上午9點至11點30分舉辦「公部門暑期專案工讀」招募活動，吸引年...
台南市勞工局今天上午9點至11點30分舉辦「公部門暑期專案工讀」招募活動，吸引年輕學生。圖／勞工局提供
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台南市勞工局今天上午9點至11點30分舉辦「公部門暑期專案工讀」招募活動，吸引年...
台南市勞工局今天上午9點至11點30分舉辦「公部門暑期專案工讀」招募活動，吸引年輕學生。圖／勞工局提供
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台南市勞工局今天上午9點至11點30分舉辦「公部門暑期專案工讀」招募活動，吸引年...
台南市勞工局今天上午9點至11點30分舉辦「公部門暑期專案工讀」招募活動，吸引年輕學生。圖／勞工局提供
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