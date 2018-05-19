罕病脊髓肌肉萎縮症郭沛蓉國中會考：有信心發揮實力

2018-05-19 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國中會考今日登場，罹患罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症的郭沛蓉今年也應考，因為無法填寫答案卡而申請考場代填服務，但即使是這樣，她對考試很有信心，認為只要照平常發揮，應該能考出好成績。

目前就讀安南國中3年級的郭沛蓉平日靠輪椅代步，教室裡為配合她的輪椅也特別有訂制的桌子，為了國中會考，昨天桌子、電動輪椅都已經搬到考場，方便她使用，家長之前並向試務委員會申請代填服務。

媽媽莊素青表示，沛蓉在考試過程中答題與運算沒什麼問題，但是要把答案填到答案卡時，因為手部肌肉無力，沒有辦法填好，只能代填。

但上午考第一堂社會時，考場試務人員以為是要在現場代填，但大考中心卻認為應該是把考卷收回後，再由試務人員在場外協助代填與核對，兩者做法不同，引發一陣小混亂，還好後來順利解決，也讓莊素青跟著緊張。

郭沛蓉在學校的成績年年第一，她今天表示，考試不會很緊張，前天很早就睡了，想養好精神應試，對於上午的考題認為難易適中。