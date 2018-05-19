CEO自稱瘋市長 霸氣：30個月政見達不到66.7%自辭

2018-05-19 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



伍彩集團總裁林義豐表態參選台南市長，自稱「豐」、「瘋」市長，提出許多政見，其中南山公墓遷移經營「瘋狂星期五」夜總會，英語Crazy Friday令所有人朗朗上口，他還在林義豐─CEO艦隊的Line群組說「若30個月，政見達成率不到66.7%自動請辭」。

目前台南市長參選人，除民進黨已提名立委黃偉哲，無黨籍的有林義豐、前台聯立委許忠信、前台南市警察局陳子敬表態，及國民黨的前立委高思博、前國立台南大學校長黃秀霜爭取提名。

林義豐提出「瘋狂星期五」夜總會，英語Crazy Friday政見，指南山公墓遷移，由國外設計師設計全台灣最現代的雙峰靈骨塔，占地大約10公頃，對此不只能有效的完成遷葬，讓都市景觀煥然一新，更由市府直接經營，未來每年就能增加不少市庫收入，更減輕民眾稅賦負擔。

引進西班牙瘋狂星期五(Crazy Friday)，街上就可跳舞，用比基尼女郎、肌肉猛男秀為號召，並廣邀流行音樂及各種表演團體，或迪斯可、街舞等，吸引國內外各地觀光客假日來此狂歡，再創台南經濟與觀光的榮景。

打造泰國Night Market午後夜市，完成整頓後的南山公墓，將開發地一部分打造全台最霸氣的夜市，引進泰國知名景點Night Market，最多可容納1200個攤位，營業時間從下午3點到晚上12點，每個週末延長到午夜。

林義豐在短片上學著美國川普的手勢，提高不少知名度，而且Crazy Friday，特殊的英文腔調，令很多人朗朗上口。