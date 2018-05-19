台南市國民黨市長初選民調時間終於確定了

2018-05-19 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國民黨台南市長民調時間確定將在5/20下13:30-17:00、晚上18:30-22:00及5/21晚上 18:30-22:00 3個時段進行民調。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示， 22日就能夠知道國民黨台南市長黨內初選出線名單。

即將進行民調的兩人，包援前台南大學校長黃秀霜及前行政院政務委員高思博，目前都在積極爭取支持。