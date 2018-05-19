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上千個機器戰神齊聚虎科大 鬥智又鬥力精彩絕倫

2018-05-19 16:08聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「2018亞洲智慧型機器人大賽」今天假國立虎尾科技大學圖書館盛大登場，今年共有來自國內外175隊報名參賽，各種不同造型的機器人齊聚一堂，不僅比造型，更比技巧，機器人的智力和體力相互較勁，一番激烈相鬥，宛如鋼鐵戰士電影中情節，精彩絕倫，讓觀眾叫聲此起彼落，各組成績將公布網站，民眾可上網查詢今年鐵鐵戰士花落誰家。

今年依選手年齡層分為國小、國中、高中職、大專院校及社會組，總計達多達千餘名熱愛機器人的學生共聚，也有來自馬來西亞的學生，可說是台灣機器人大會串，場面熱鬧。

虎科大校長覺文郁說，在校方積極動推動下，這項與中國工業職業教育學會共辦的智慧型機器人大賽，已跨足國際，每年都有亞洲地區學生來參賽，不但人數年年增加，機器人設計也年年精進，發展成為國內最大的機器人賽事，相當難得。

裁判長謝澄漢表示，今年分在4校場地舉行，有「機器人相撲」、「機器狗賽跑」、「機器人競速」、「左右開弓」、「摸黑」、「六足機器人賽跑」、「最速挑戰」等競賽項目。比賽成績將公佈於大會網站，網址為http://autoweb.nfu.edu.tw/robot/。

覺校長說，機器人競賽可培養學生實作及思考能力，也可養成對電機、電子、電腦、控制、資訊等技術整合能力，對培育智慧機械人才及推動中小學科普教育幫助很大。尤其今年參賽隊數較去年成長約六成，顯見這項比賽對於推動智慧機械教育的成果，令人欣慰。

今天開賽，各組機器人登場，圓桌武士相撲，機器人纏鬥激烈，在旁的觀眾加油聲不斷，更神奇的是機器人摸黑還能辨識方向依指令行事，有機器人更神勇，像電影鋼鐵戰士左右開弓排除所有障礙，不論再難的陷阱障礙都能暢行無阻，讓觀眾大開眼界。

亞洲機器人大賽在虎尾科技大學開賽，機器人相撲格外激烈，十分精彩，觀眾加油聲不斷。...
亞洲機器人大賽在虎尾科技大學開賽，機器人相撲格外激烈，十分精彩，觀眾加油聲不斷。記者蔡維斌／攝影
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亞洲機器人大賽在虎尾科技大學開賽，機器人相撲格外激烈，十分精彩，觀眾加油聲不斷。...
亞洲機器人大賽在虎尾科技大學開賽，機器人相撲格外激烈，十分精彩，觀眾加油聲不斷。記者蔡維斌／攝影
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亞洲機器人大賽在虎尾科技大學開賽，機器人左右開弓，智力十足，相當精彩。記者蔡維斌...
亞洲機器人大賽在虎尾科技大學開賽，機器人左右開弓，智力十足，相當精彩。記者蔡維斌／攝影
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亞洲機器人大賽在虎尾科技大學開賽，機器人左右競速，相當精彩。記者蔡維斌／攝影
亞洲機器人大賽在虎尾科技大學開賽，機器人左右競速，相當精彩。記者蔡維斌／攝影
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亞洲機器人大賽在虎尾科技大學開賽，機器人相撲格外激烈，十分精彩，觀眾加油聲不斷。...
亞洲機器人大賽在虎尾科技大學開賽，機器人相撲格外激烈，十分精彩，觀眾加油聲不斷。記者蔡維斌／攝影
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