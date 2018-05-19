8成就業率 全國芳療競賽 男生也投入SPA按摩

2018-05-19 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「2018全國芳香療法競賽」今天在嘉南藥理大學舉辦，來自全國高中職、大專院校及SPA業界等23個單位346人次參加，分成「精油香氣鑑定」、「芳療身體按摩」、「芳療臉部按摩」、「精油配方設計」等4項競賽，以往是女學生為主的芳療SPA，近來也有越多男生投入，嘉藥休閒學院院長董志明說，芳療產業前景看好，也很適合男性來投入。

嘉藥休閒學院長董志明表示，他8年前擔任休閒保健管理系主任時，就創國內大專院校先例，將芳香保健按摩課程納入專業課程，後來國內大專院校粧品、美容及休閒相關科系，也開始規劃芳療課程，以後芳療產業多著重在紓壓或是休閒，在長照2.0政策推動後，可應用在老人照顧，該校的老人服務系也很有興趣引入，未來可結合投入銀髮族照顧。

嘉藥休閒系連續多年向勞動部申請「芳香保健與SPA經營人才培育學程」就業學程計畫，參與學程的學生就業率達8成以上，引起國內高中職學校注意，此次競賽也吸引眾多高中職學生參與競賽，今年競爭非常激烈，是近年來南部地區參賽人數及規模最大的芳香療法比賽。

董志明說，芳香療法已成為21世紀各國重視的養生保健的方法之一，現代社會人們的生活壓力日益增大，在追求身體放鬆及心靈平衡的需求下，台灣SPA產業正急遽成長中，目前國內有很多觀光飯店都具有SPA部門，可見SPA專業人才需求之殷切。就業方向 可與飯店SPA、沙龍SPA、休閒農場及長照等結合，或是自己創業，這也是越來越多男學生投入的主因。