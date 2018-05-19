台南左鎮噶瑪噶居寺 西藏曬大佛在台重現

2018-05-19 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



號稱全台最大尺寸曬佛今天在台南左鎮噶瑪噶居寺登場，百人抬著重達500公斤、純織錦製造堆繡唐卡繞行18米高大佛，並於曬佛台上開展，大唐卡宏偉莊嚴，是難得一見的西藏曬大佛宗教節慶盛典。

寺方表示，該幅大唐卡於北印度札西炯恭造，長30公尺、寬21公尺，由經驗豐富的藏族工藝師以特別訂製的純銀絲澆金汁織造的錦緞堆繡而成，總重達500公斤，完全由純織錦製造，這麼大尺寸堆繡唐卡，全台首見，世界也罕見。

清晨6時，200人合力抬起裹捲的大唐卡繞行大佛，並於曬佛台展佛，在喇嘛誦經、喇洞長號、甲鈴及鼓音中，巨幅唐卡徐徐開展，錦緞上的金銀絲迎著陽光閃耀生輝，色彩繽紛絢爛，聖像氣勢雄偉莊嚴，透過堆繡表現更加生動鮮活，民眾祈福爭獻卡達，場面盛大。

午供果雕邀請東方設計大學餐飲管理系專案講師高世達負責，供佛後於曬佛台捲佛藏經，晚間在18米高大佛前舉辦為台灣點燈祈福圓滿迴向功德活動，號召300人點燈，虔心祈福台灣遠離天災地變，攜手共創幸福家園。