雲嘉南就博會徵才 月薪最高可達120Ｋ

2018-05-19 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



畢業求職旺季來臨！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度攜手嘉義縣政府，今天上午在水上鄉太陽館，聯合舉辦2018雲嘉南區就業博覽會， 66家廠商祭出近3500個職缺，其中智慧精密機械大廠-上銀科技在嘉義設點，擴大招募近150個機械技師及技術人員等職，均薪可達40-77K左右； 水上鄉在地的兆酆機械徵求開拓海外市場的國貿主管，開出最高120Ｋ薪水。

勞動部長許銘春在勞動力發展署長黃秋桂、雲嘉南分署長柯呈枋陪同下，與嘉義縣長張花冠、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志等來賓，為求職民眾加油打氣，張花冠陪許銘春在上銀科技攤位，玩智慧機械手臂，體驗隔空取物技術，還到最高薪的兆酆機械公司等求才攤位，感謝企業主，為求才者加油打氣。

數千名求職者不畏高溫炎熱，湧進太陽館求職會場，只為求找個好工作，大多社會新鮮人，也有不少二度就業中高齡族群，70多歲賴姓求職者說，他在北部當勞檢員，有工作經驗，想回家鄉，雖求職不能有年齡歧視，但許多廠商看到他履歷填的年紀就沒下文，他不怕面試競爭。