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柯P認了！曾傳訊親綠人士「我是蔡英文暗樁」

雲嘉南就博會徵才 月薪最高可達120Ｋ

2018-05-19 13:04聯合報 記者魯永明╱即時報導

畢業求職旺季來臨！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度攜手嘉義縣政府，今天上午在水上鄉太陽館，聯合舉辦2018雲嘉南區就業博覽會， 66家廠商祭出近3500個職缺，其中智慧精密機械大廠-上銀科技在嘉義設點，擴大招募近150個機械技師及技術人員等職，均薪可達40-77K左右； 水上鄉在地的兆酆機械徵求開拓海外市場的國貿主管，開出最高120Ｋ薪水。

勞動部長許銘春在勞動力發展署長黃秋桂、雲嘉南分署長柯呈枋陪同下，與嘉義縣長張花冠、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志等來賓，為求職民眾加油打氣，張花冠陪許銘春在上銀科技攤位，玩智慧機械手臂，體驗隔空取物技術，還到最高薪的兆酆機械公司等求才攤位，感謝企業主，為求才者加油打氣。

數千名求職者不畏高溫炎熱，湧進太陽館求職會場，只為求找個好工作，大多社會新鮮人，也有不少二度就業中高齡族群，70多歲賴姓求職者說，他在北部當勞檢員，有工作經驗，想回家鄉，雖求職不能有年齡歧視，但許多廠商看到他履歷填的年紀就沒下文，他不怕面試競爭。

許銘春說，這次就博會特別針對總統蔡英文力推的「5+2創新產業」，結合嘉縣府發展大埔美及馬稠後兩大產業園區，開發「智慧機械」、「智慧製造」、「生技醫療」等相關產業職缺， 「嘉、大、高、上」是就博會四大亮點特色，超過半數嘉義在地廠商釋出職缺、超過7成徵才廠商是全台500大企業以及有超過4成5的職缺在30K以上；共66家廠商提供近3500個職缺，平均薪資約介於25至40K左右。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度攜手嘉義縣政府，今天上午在水上鄉太陽館，聯合舉辦...
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度攜手嘉義縣政府，今天上午在水上鄉太陽館，聯合舉辦2018雲嘉南區就業博覽會，勞動部長許銘春(中)與來賓合影。記者魯永明／攝影
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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度攜手嘉義縣政府，上午在水上鄉太陽館，聯合舉辦20...
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度攜手嘉義縣政府，上午在水上鄉太陽館，聯合舉辦2018雲嘉南區就業博覽會，勞動部長許銘春致詞。記者魯永明／攝影
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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度攜手嘉義縣政府，上午在水上鄉太陽館，聯合舉辦20...
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度攜手嘉義縣政府，上午在水上鄉太陽館，聯合舉辦2018雲嘉南區就業博覽會，勞動部長許銘春(右二)與嘉義縣長張花冠(右一)逛攤位為求職者加油打氣。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長張花冠(右二)陪勞動部長許銘春(左)在上銀科技攤位，玩智慧機械手臂，體驗...
嘉義縣長張花冠(右二)陪勞動部長許銘春(左)在上銀科技攤位，玩智慧機械手臂，體驗隔空取物技術。記者魯永明／攝影
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求職許銘春

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