回鑾遇國中會考 白沙屯媽祖貼心繞道避開考場

2018-05-19 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



聞名全國的白沙屯媽祖北港進香，今天清晨刈火起駕回鑾，依過去回程路線，都會走北港鎮公園路離開北港，因遇上國中會考，白沙屯媽祖刻意繞道，行走華勝路避開考場，讓考生得以安靜考試，媽祖的貼心贏得學校和家長讚許。

白沙屯媽祖今天上午6點55分在北港朝天宮正殿舉行刈火團拜儀式，近8時出廟踏上回程，前來恭送聖駕的人潮依舊滿滿，數萬名信徒擠滿整條廟前大街。

依過去白沙屯到北港朝天宮進香慣例，來時走華勝路，回程走公園路，由於今年國中會考，由北港高中主辦，加上每年白沙屯媽祖回鑾，北港人都會燃放大批鞭炮，尤其北港高中又鄰近公園路一帶的炮場，校方擔心影響考生，在會考前劃定北港高中和北港農工考場的噪音管制範圍，在距離考場方圓約1公里內的南從公園路北至新南路，劃為管制區，同時轉請朝天宮和鎮公所宣導減少放鞭炮以免影響考場。

今天上午白沙屯媽祖在萬眾恭送下離開朝天宮，出廟後神轎沿著北港外環道路行走，並一改往例從華勝來，再從華勝路回，同時從元長進入土庫到虎尾也都避開考場或「靜靜地離開」，沿途路過元長鄉合和村，黃姓村民還發動以彩麗繽紛的氣球取代炮，既表達虔誠迎送聖駕之心，也減少鞭炮影響環境。

北港鎮長張勝智也在路旁和長途跋涉跟隨媽祖的香燈腳一一擊掌打氣，並與朝天宮董事長蔡咏鍀、北港分局長廖志明也一起扛轎恭送媽祖，體驗轎伕辛勞，同時感念白沙屯媽祖護佑萬民，體恤考生之心。