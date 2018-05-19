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回鑾遇國中會考 白沙屯媽祖貼心繞道避開考場

2018-05-19 13:00聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

聞名全國的白沙屯媽祖北港進香，今天清晨刈火起駕回鑾，依過去回程路線，都會走北港鎮公園路離開北港，因遇上國中會考，白沙屯媽祖刻意繞道，行走華勝路避開考場，讓考生得以安靜考試，媽祖的貼心贏得學校和家長讚許。

白沙屯媽祖今天上午6點55分在北港朝天宮正殿舉行刈火團拜儀式，近8時出廟踏上回程，前來恭送聖駕的人潮依舊滿滿，數萬名信徒擠滿整條廟前大街。

依過去白沙屯到北港朝天宮進香慣例，來時走華勝路，回程走公園路，由於今年國中會考，由北港高中主辦，加上每年白沙屯媽祖回鑾，北港人都會燃放大批鞭炮，尤其北港高中又鄰近公園路一帶的炮場，校方擔心影響考生，在會考前劃定北港高中和北港農工考場的噪音管制範圍，在距離考場方圓約1公里內的南從公園路北至新南路，劃為管制區，同時轉請朝天宮和鎮公所宣導減少放鞭炮以免影響考場。

今天上午白沙屯媽祖在萬眾恭送下離開朝天宮，出廟後神轎沿著北港外環道路行走，並一改往例從華勝來，再從華勝路回，同時從元長進入土庫到虎尾也都避開考場或「靜靜地離開」，沿途路過元長鄉合和村，黃姓村民還發動以彩麗繽紛的氣球取代炮，既表達虔誠迎送聖駕之心，也減少鞭炮影響環境。

北港鎮長張勝智也在路旁和長途跋涉跟隨媽祖的香燈腳一一擊掌打氣，並與朝天宮董事長蔡咏鍀、北港分局長廖志明也一起扛轎恭送媽祖，體驗轎伕辛勞，同時感念白沙屯媽祖護佑萬民，體恤考生之心。

浩浩蕩蕩的神轎隊人多但不吵雜，尤其沿途盡量避開考場，中午在元長鄉客厝國小駐駕休息後再「靜靜地」出發，幾位家長說，白沙屯媽祖來回北港進香的行程中，路過許多學校，也常在不影響上課之下進入學校為師生祈安，可說和學生很親近，如今又能體恤考生避開考場，不干擾考生，實在揪感心。

元長鄉黃姓鄉民發動以彩球取代鞭炮，減少空汙和噪音，虔誠又不失環保。記者蔡維斌／翻...
元長鄉黃姓鄉民發動以彩球取代鞭炮，減少空汙和噪音，虔誠又不失環保。記者蔡維斌／翻攝
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白沙屯媽祖今天起駕回鑾，數萬民眾到朝天宮恭送聖駕，熱鬧非凡，也自沙屯媽也展現超人...
白沙屯媽祖今天起駕回鑾，數萬民眾到朝天宮恭送聖駕，熱鬧非凡，也自沙屯媽也展現超人氣。記者蔡維斌／攝影
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白沙屯媽祖今天起駕回鑾，預定本月24日抵苗栗通宵，上萬隨香人潮浩浩蕩蕩，人多但並不吵，減少影響國中會考。記者蔡維斌／攝影
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北港鎮長張勝智和朝天宮常務董事吳春美恭送白沙屯媽祖，並對拱天宮主委洪文華（左一）...
北港鎮長張勝智和朝天宮常務董事吳春美恭送白沙屯媽祖，並對拱天宮主委洪文華（左一）配合噪音減量維護考生，表示稱讚。記者蔡維斌／攝影
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北港鎮長張勝智和一路跟隨白沙屯媽祖的辛苦香燈腳擊掌打氣。記者蔡維斌／攝影
北港鎮長張勝智和一路跟隨白沙屯媽祖的辛苦香燈腳擊掌打氣。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮董事長蔡咏鍀和鎮長張勝智扛轎體驗白沙虎神勇轎伕的辛勞。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀和鎮長張勝智扛轎體驗白沙虎神勇轎伕的辛勞。記者蔡維斌／攝影
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白沙屯媽祖北港朝天宮會考

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