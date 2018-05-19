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以聾為榮！台灣文學館帶你走進「聾文化 」

2018-05-19 07:55聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

昨天是518國際博物館日，國立台灣文學館展出特別的「以聾為榮：聾人的內在世界」，介紹聽障相關，內容則是由台南大學師生策畫、製作，並有聽障學生參與其中。

昨天展出揭幕，包括製作的台南大學特教系與視覺藝術與設言系師生及許多聽障朋友都參與，現場還有中華民國聾人協會顧問顧玉山演講「我有一個夢」，分享聾人的內心世界，是館內相當特別的一次開展活動。

台文館表示這是一次特別的展出，文化局針對博物館日有一系列的活動，其中一項是對外徵選策展，在多個博物館內展出，台南大學師生策畫了這場特別的展出參加徵選，剛好台文館是文化部指定的聽障示範館，覺得南大的策展內容很特別，才促成了這次展出。

展出的內容包括聽障的介紹，現場在進入展場內時，提供耳機讓參觀者感受聽不見的世界，並介紹聽障的成因，與助聽器的種類，還有各式的「聾文化」，例如手語的表達，及目前國內的手語資料庫等。

布展的學生中有聽障學生，特別地把展場布置從上方看起來就像一個耳朵，歡迎聽障及一般人都能來了解，展期即日起到6月17日。除了展示還有推廣講座，及主題電影欣賞、生活實用手語教學等活動，詳情可上台文館官網瀏覽。

許多聽障朋友昨天一起參與台灣文學館「以聾為榮」特展揭幕。記者修瑞瑩／攝影
許多聽障朋友昨天一起參與台灣文學館「以聾為榮」特展揭幕。記者修瑞瑩／攝影
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目前正在台灣文學館舉辦的「以聾為榮」特展，展出各種型式的助聽器。記者修瑞瑩／攝影
目前正在台灣文學館舉辦的「以聾為榮」特展，展出各種型式的助聽器。記者修瑞瑩／攝影
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目前正在台灣文學館舉辦的「以聾為榮」特展，從上方看就像一個耳朵，是策展師生的用心...
目前正在台灣文學館舉辦的「以聾為榮」特展，從上方看就像一個耳朵，是策展師生的用心。記者修瑞瑩／攝影
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博物館文化局電影

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