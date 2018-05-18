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台北拍賣去年破百元 龍崎「牛角筍」搶鮮上市

2018-05-18 20:15聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南龍崎區綠竹筍有「龍崎牛角筍」之稱，採共選共銷，嚴格分級，去年在台北果菜市場拍賣每公斤破百元的高價，農業局將在26日舉辦綠竹筍評鑑，配合6月起的龍崎采竹月，農會竹炭故事館產品打9折，也推出竹筍大餐，一桌5500，先預約（06）5940015郭小姐，竹筍產季期間5至8月都可。

龍崎區農會表示，22年來輔導蔬菜產銷班「共選共計」共同運銷，要求品質特優及嚴選分級，在台北果菜市場獲肯定，平均拍賣單價也從101年每公斤71元到105年89元、106年高達101元逐年攀高，讓班員收益增加。

優質品送往北部拍賣，次級品經由農委會農糧署南區分署長姚志旺引介屏東如記食品有限公司，收購七級及八級筍，去年試辦共收購35公噸，金額237萬元，可分散在地銷售市場，提高銷售價格及保障產銷班班員銷售通路。

綠竹筍評鑑活動，26日上午9 時起，在農會竹炭故事館前廣場舉行評鑑，由農改場專家及資深班員針對外觀、色澤、柔嫩度、糖度等項目評選出優勝農友，讓班員互相觀摩切磋及心得交換，也推廣優質健康安全的綠竹筍。

龍崎采竹月6月登場，農會竹炭故事館產品即日起至6月底竹炭產品9折優惠，持VIP貴賓卡回娘家85折優惠； 農會推出竹筍在地料理風味餐有籜龍香飯、龍筍肉貴、籜龍鳳富、祥筍金沙、貴魚崎絲 、思更籜龍 、古筍烹魚、冰伴籜龍、瑞肉筍味、籜龍思香、龍鳳呈祥，歡迎提前預約。

台南龍崎區農會配合竹筍產季，推出竹筍大餐。記者吳淑玲／攝影
台南龍崎區農會配合竹筍產季，推出竹筍大餐。記者吳淑玲／攝影
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台南龍崎綠竹筍像牛角，又稱「龍崎牛角筍」。記者吳淑玲／攝影
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農委會農改場

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