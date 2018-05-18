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突破罕病障礙 南大附聰蔡銘祥獲總統教育獎

2018-05-18 18:55聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南大學附屬啟聰學校國中二忠蔡銘祥同學獲全國總統教育獎特優的肯定，校方表示，蔡的母親是越南新住民，出生時罹患瓦登伯格症候群，造成先天聽覺障礙和骨骼異常缺陷，但他天性樂觀奮發向上，不向命運低頭，允文允武是學校的驕傲。

校方指出，蔡銘祥雖然因先天疾患造成關節活動較不靈活，但憑著無比的毅力與對書法的興趣與執著，在書法競賽獲得傑出的表現，105年12月榮獲第19屆全國聽覺障礙國語文競賽國中書法組第一名、106年度高屏南地區聽障生國語文比賽書法類國中組第一名等，不僅在書法表現優異，體育、藝術表現也展現其天分，能文能武，表現亮眼。

蔡銘祥個性上也愛助人，在學校時會主動幫忙同學解決課業問題，在宿舍也會協助住宿老師幫忙安撫哭鬧的多障同學，更會主動半夜起床幫忙蓋棉被；回家也會主動幫忙整理家務和照顧堂弟妹，奶奶身體不太舒服時，也會主動幫奶奶按摩，貼心和孝行令人感動。

南大附聰校長陳秀雅表示，「蝴蝶破繭振翅高飛」，銘祥雖然不是很聰穎的孩子，但是他刻苦學習，堅忍不懈的衝破重重困境、認真好學、溫文有禮、善解人意、同時盡其所能助人利他的精神，實是父母、師長、學校的驕傲。

患有瓦登伯格症候群罕見疾疾的台南大學附屬啟聰學校國二學生蔡銘祥，不受先限先天障礙...
患有瓦登伯格症候群罕見疾疾的台南大學附屬啟聰學校國二學生蔡銘祥，不受先限先天障礙，允文允武，獲全國總統教育獎特優肯定。圖／南大附聰提供
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患有瓦登伯格症候群罕見疾疾的台南大學附屬啟聰學校國二學生蔡銘祥，不受先限先天障礙...
患有瓦登伯格症候群罕見疾疾的台南大學附屬啟聰學校國二學生蔡銘祥，不受先限先天障礙，允文允武，獲全國總統教育獎特優肯定。圖／南大附聰提供
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患有瓦登伯格症候群罕見疾疾的台南大學附屬啟聰學校國二學生蔡銘祥，不受先限先天障礙，允文允武，獲全國總統教育獎特優肯定。圖／南大附聰提供
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越南語文競賽按摩

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