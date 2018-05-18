最美數學老師教學照曝光 她：請著重在我的專業上

2018-05-18 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



有網友在批踢踢表特版(Beauty) 分享一系列正妹照片，標題名為「正妹數學老師」，這名老師不僅五官清秀，身材也相當姣好，讓許多鄉民眼睛為之一亮，經記者訪查，這名女教師是嘉義縣某明星私立中學許姓代理數學教師，校方下午替她發表聲明說「這件事超出我個人預想範疇，請大家著重在我的教學專業上，謝謝大家關心」。

校方代轉許姓老師說明如下：非常謝謝各位媒體記者的關切，本人行事低調不接受採訪。我只是學校一個數學老師，認真教學是我的本分；傳授知識給學生，幫助學生求得課本上的知識是我的專業。

指導學生在品格上做良好公民，對學生的任何問題也都盡可能的提供協助是我的職責，本次事件超出個人預想範疇，請大家著重在我的教學專業上，謝謝大家關心。

許姓教師同事說，女教師照片未修圖，有化妝，教學嚴格，許姓教師與父親、妹妹一家三人，都是數學教師，許姓教師與父親都在學校教書，妹妹原在學校教書，現已離開學校，許姓教師到校任教2、3年，教學嚴格，網友貼她的照片正就是他本人，未修圖但有化妝，貼圖網友很可能就是該校學生。

許姓教師在學校穿著與其他教師一樣，沒有特別艷麗，許姓教師未婚，已有對象；針對網友對許姓教師的留言、形容，許姓女教師的同事說「有的說法太誇張了，還好啦！」。