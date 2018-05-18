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家中翻出遺忘20年的老股票 阿伯歡喜發現狂賺184倍

最美數學老師太吸睛 學校：她有對象啦！

2018-05-18 12:58聯合報 記者魯永明╱即時報導

有網友在批踢踢表特版(Beauty) 分享一系列正妹照片，標題名為「正妹數學老師」，這名老師不僅五官清秀，身材也相當姣好，讓許多鄉民眼睛為之一亮。經記者訪查，這名女教師是嘉義縣某明星私立中學許姓代理數學教師，她的同事說，女教師照片未修圖，有化妝，教學嚴格；校方說，女教師婉拒受訪。　

許姓代理女教師同事看了照片後，證實是該校許姓代理教師，她與父親、妹妹一家三人，都是數學教師，許姓教師與父親都在學校教書，妹妹原在學校教書，現已離開學校，許姓教師到校任教2、3年，教學嚴格，網友貼她的照片正就是他本人，未修圖但有化妝，貼圖網友很可能就是該校學生。

許姓教師在學校穿著與其他教師一樣，沒有特別艷麗，許姓教師未婚，已有對象；針對網友對許姓教師的留言、形容，許姓女教師的同事說「有的說法太誇張了，還好啦！」。有網友說，女主角是嘉義某中學的數學專任教師，貼心附上IG傳送門，引起鄉民熱議狂推。

網友看過照片後紛紛留言「正到一個??的」、「現在學生好幸福覺得羨慕」、「我數學很爛她要教我一輩子了」、「我數學不好，求家教」、「如果我的數學老師這麼正，我數學肯定超爛每學期重修」、「老師我九九乘法忘了」、「我想把兒子送去這間學校」，也有不少人認為數學老師長的神似藝人賴雅妍，跪求「老師可以幫我補習嗎！」。

有網友在批踢踢表特版(Beauty) 分享正妹數學老師的照片，引發熱議。圖／翻攝...
有網友在批踢踢表特版(Beauty) 分享正妹數學老師的照片，引發熱議。圖／翻攝自批踢踢實業坊
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有網友在批踢踢表特版(Beauty) 分享正妹數學老師的照片，引發熱議。圖／翻攝...
有網友在批踢踢表特版(Beauty) 分享正妹數學老師的照片，引發熱議。圖／翻攝自批踢踢實業坊
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