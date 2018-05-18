老師返鄉賣蔬果汁 誓言將最好的留在家鄉

2018-05-18 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



一人想開發飲品，一人想回歸故鄉，兩人討論，想做是與非外的第三種選擇。原在國中教書的兩位老師，「愛鄉土」所以他們回歸雲林，賣起蔬果飲，將最好的留在家鄉。

周佳靜說道，當老師就像進入一到窄門，但是進入後就發現其實沒想像中的自在，初入校園就讓她想「棄械投降」。原在彰化國中任職國文老師的林佳瑩與周佳靜，早上7點到晚上10點還在學校，時鐘轉了一圈，還在為學生的課業憂愁，當初甚至想「就這樣到退休吧」。

因著工作疲累，兩人每天相約去喝果汁，又聽到朋友說，蔬果是雲林的強項，但為何只是多了個汁卻差了這麼多。啟發出兩人的靈感，得知雲林縣推動「雲林幸福迴青產業行銷紮根發展計畫」毅然決然回到故鄉。

周佳靜以一家鞋廠老闆故事為例，老闆想去非洲拓展業務，詢問去過非洲的業務，業務很開心的說道，「頭家，我們一定要去，因為這裡的人都不穿鞋」。她說道，不知道並不一定代表不需要。

在思考該賣茶、咖啡、果汁時候，恰巧遇到食安風暴，大家出門時候總是人心惶惶，飲食前瞻前顧後，每項東西都在心裡存有個大問號。兩人想道，喝果汁時候，真的是把健康喝下去，還是喝到1/3的果汁，其他2/3都是糖與水。於是兩人開始「懷胎」兩年八個月，踏遍台灣全島;走過北中南東，走路到搭火車，到處拜師學藝。

兩人笑著說道，或許台北與桃園人口，大概有100萬人都是從雲林外移過去。在外地碰到熟識的人，往往都不說自己是雲林人，但當他們看到你談起家鄉時候的熱情，才會淡淡地說出「其實我也是雲林人耶!」。

聽到學長姐默默說出如果說自己是台北人，好像比較會有形象感。但兩人喜歡雲林的生活步調與質樸的感覺，我們的人口確實有外移，但是社會上有很多成功人士與教授都是從雲林出去。不應該對故鄉都少了使命感;少了珍惜的感覺。

「覺得台東與雲林很委屈」周佳靜說道，在尋訪貨源的過程中發現，優秀的農產品都是優先銷售外地。去了西螺果菜市場，非常訝異裡面沒有賣水果，都是蔬菜的集散地。開始思考那在外地買的水果是從哪裡來，原來水果都去大都會了。她覺得，雲林值得把最好的留在家鄉。