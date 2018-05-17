生機盎然！是警察局也是景點明星都來求子

2018-05-17 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市玉井警分局因設有奇石「龍具石」，傳聞一摸就生男，連明星許效舜都來求子如願，成了熱門景點，西拉雅國家風景區更規劃為玉井驛站，增設廁所、涼亭及自行車立架，提供車友及遊客休息，最近還要立牌介紹「莫拉克樹」，民國80年栽種的鳳凰木在颱風中被連根拔起，警局扶正搶救奇蹟重生，更證明玉井警分局好地理，充滿生機。

玉井警分局「龍具石」標地，貌似男性陽具，也有人說是大姆指，因此別名又稱「一級棒」，相傳是來自斗六仔山（愛文芒果故鄉）的藍鳥山，因被雷擊成三段，其中兩段掉落曾文溪河床，疏浚工程人員發現後一段移到玉井警分局，另一段收藏在市議員王峻潭家中。

因玉井警分局當年負責安裝工程的總務鄭姓員警，三代單傳，大女兒出生後，老婆遲未再懷孕，沒想到完工後，老婆一舉生下三胞胎都是男丁，「龍具石」可保佑生男傳聞不脛而走，不只警局同仁應驗，也有不少民眾慕名前來，如願後再來還願，最知名的是藝人許效舜，在警察友人推薦下來抱龍具石許願，不久太太就懷孕且是懷兒子，民國100年時曾偕妻還願。

玉井警分局民國80年遷建到現址後，居高臨下，前踞台20線，後臨後崛溪，視野極佳，當年綠美化也種了很多樹，在莫拉克颱風時，一棵有20多年樹齡的鳳凰木被連根拔起，原本要鋸除或做為風災的紀念木，交通組長邱士力看還有少許根部沒有斷裂，決定雇工扶正搶救看看，經過幾年的休養生息，鳳凰木奇蹟重生，雖然根部受損的一側，樹冠尚不茂密，但已重新活過來。