影／AI人工智慧起飛 電腦導航置換人工關節比人腦精準

2018-05-16 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「呷老」膝關節退化，幾乎是每個人無法逃避的宿命，年近60歲的林女士6年多前膝關節開始隱隱作痛，走一步痛一步，因為不想開刀，花好幾十萬吃保健品但無效，最後接受電腦導航系統置換人工關節，術後隔天就能下床走路，一周後行動自如。她嘆說，早知道就不必花那麼多冤枉錢買藥吃。

兼任廈門長庚醫院院長的骨科權威郭繼陽說，林女士雙膝磨損嚴重，接受電腦導航人工膝關節置換術後，4天即出院，在家行走也幾乎用不著輔具。

林女士說，她愛運動、登山，沒特別做什麼粗活，6年多前右膝關節開始疼痛，後來連左腳也痛，痛到連路都不能走。她覺得應該是膝關節退化，但怕開刀，於是買保健品吃，一斤3萬的二仙膠吃了好幾斤，一瓶6千元的痛寶精也吃5、6瓶，起初有紓緩，後來又沒效，白花了好幾十萬冤枉錢。

「不能走路，對老年人是很大的限制，且整個人會急速退化」郭繼陽表示，近年AI人工智慧興起，置換人工關節已可應用電腦導航，開刀時經過3到5秒鐘的定位，大數據就能提供最合適的開刀模組。

郭繼陽2005年起開始導入電腦導航系統置換人工關節，率骨科團隊至今完成1600例個案，技術十分純熟。包括巫瑞文、周文毅、蕭家傑、鄞宗誠等「一軍」上陣，約40分鐘就能完成手術。

郭繼陽說，過去傳統置換人工膝關節，須將22公分到27公分的鋼製量角板置入骨髓腔再開，這種做法會破壞骨髓腔，術後2周引發腦中風、心肌梗塞、靜脈栓塞、肺栓塞等機率是使用電腦導航系統的25倍，且痛感更明顯。因此電腦導航人工膝關節置換術，相對安全，出血量少，也不會感染。而傳統置換術，肉眼能做到的關節彎曲角度是3度，電腦導航可以做到1度，更為精準。