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今年國小屬龍新生暴增 因增班問題台南爆衝突

2018-05-15 17:43聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

今年國小一年級新生逢上龍年出生，人數增加，台南市永康國小等校因此發生班級人數增加的爭議，台南市教師團體今天前往市府及議會抗議陳情，指教育局不顧學生受教權益，不願增班卻要增加班級人數，影響教學品質，過程中與阻擋抗議者進入市府大樓的員警發生短暫的推擠，教師團體揚言要告上監察院。

但教育局喊冤，表示這些無法增班的學校都是因為校舍不足而進行總量管制的學校，依照教育部的規定，如果家長不願意轉到鄰近學校或其他學校沒有空缺，班級人數可以由原來的29人增加到35人，並未違規。

包括台南市教育產業工會理事長侯俊良、台南市教師會理事長陳杉吉及前任台南市教育產業工會理事長許又仁，及永康國小及善化區大新國小家長等數十人，下午前往議會陳情，之後又到市府抗議，由副祕書長李賢衛接下陳情書

侯俊良表示，107學年的小一新生為龍年生，較平常新生多，教育局應增班或轉介學生到他校，不得已才能增加班級學生數（增生），但教育局卻公然說謊，指永康國小校舍不夠，無法增班，而據調查，永康國小根本就還有多的校舍，可供增班，其他善化的小新與大成國小情況也一樣。

市議員林宜謹與林燕祝也在場關切，林燕祝表示，永康國小原本提報107學年度的小一新生班級數為12班，因為台南市進行區里整併，臨時變成14班，但學校向教育局要求再增班卻被拒絕，「明明是區里整併市府錯在先，為何要讓孩子承受後果」

侯俊良表示，教室原本就不大，如果班級學生增到35人，最後一排要擠到牆角；大新的家長也表示，今年的新生有部分身心障礙學生，如果增到32人，老師根本很難分身照顧這些孩子。

許又仁則表示，永康國小現在不增班，等這批學生從小二升小三時，依法還是要增，「沒見過這麼顢頇無理的教育局」

教育局則表示，每年都會查報校舍情況，永康國小自103學年起就以校舍不足為由，提報總量管制，而最近一次調查時，永康國小仍是不夠，無法理解為何會有多的校舍，學校如果認為校舍足夠，可主動解除總量管制增班，其他小新及大成也都是總量管制學校，校舍不夠。

教育局並稱，永康小新生增加與區里整併沒有關係，而且學校之前就知道龍年新生會增加，但提報班級數時仍堅持12班不增加。

前台南市教育產業工會理事長許又仁（中著白衣）及台南市教師會理事長陳杉吉（左）等人...
前台南市教育產業工會理事長許又仁（中著白衣）及台南市教師會理事長陳杉吉（左）等人今天前往市府陳情被警察阻擋，不得其門而入。記者修瑞瑩／攝影
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前台南市教育產業工會理事長許又仁（右二）及台南市教育產業工會理事長侯俊良（右）等...
前台南市教育產業工會理事長許又仁（右二）及台南市教育產業工會理事長侯俊良（右）等今天前往市府抗議永康國小增班問題，與教育局副局長王崑源（左二）口角衝突。記者修瑞瑩／攝影
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台南市教育產業工會理事長侯俊良（右）等人今天前往市府抗議永康國小增班問題，由市府...
台南市教育產業工會理事長侯俊良（右）等人今天前往市府抗議永康國小增班問題，由市府副祕書長李賢衛（中）接下陳情書。記者修瑞瑩／攝影
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加班教育部情書

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