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影/這個老闆太強！要在家鄉建100間美術館

2018-05-15 14:30聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

在兩岸從事眼鏡製造的傳產老闆王慶祥，在自己的家鄉台南啟動藝術森林計畫，期望有100間美術館，其中至少10間是自己贊助，現已經完成7間，年底前會再完成4間， 還有美術館在商談中，已經超過原先的規劃，但他表示只要有能力就不會停。

藝術森林計劃就是希望台南市遍地都有美術館，在他的影響下，原來不辦展、不賣畫的藝術家，開起美術館，還有企業老闆也響應他的計劃，目前正在台南興建美術館。

68歲的王慶祥喜歡藝術，10多年前開始收藏藝術品，目前已經有近500件，因為收藏藝術品也與藝術家成為朋友，發現藝術家的作品因為缺乏通路，只能放在自家倉庫裡，發願台南能夠增設100家美術館，同時贊助藝術家設立美術館至少10間，增加藝術品被看見及流通的機會。

他從2015年開始，說服藝術家設立小型美術館，設備裝潢費用補助一半，最少30萬最多100萬元，陸續在台南各區完成甘樂阿舍美術館、許自貴美術館、侯立仁美術館、張振輝美術館、吳新年古琴藝術館及鄭宏南美術館等。

最近又把自己舊的廠房改建為大新美術館，讓藝術家有更多展覽的空間。

台南市代理市長李孟諺今天前往大新美術館參觀，認為黃慶祥這種對家鄉無私的愛非常感人。

大新美術館位在西門路四段110巷內，王慶祥表示雖然在巷弄內，但巷弄文化正好是台南的特色之一，期待這個子子孫孫未來要生活的城市能夠越來越美。

台南市長李孟諺（中）今天成往企業家王慶祥（左）設立的大新美術館參觀 記者修瑞瑩/...
台南市長李孟諺（中）今天成往企業家王慶祥（左）設立的大新美術館參觀 記者修瑞瑩/攝影
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許自貴美術館 圖/大新美術館提供
許自貴美術館 圖/大新美術館提供
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台南市大新美術館 記者修瑞瑩/攝影
台南市大新美術館 記者修瑞瑩/攝影
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台南市大新美術館 記者修瑞瑩/攝影
台南市大新美術館 記者修瑞瑩/攝影
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鄭宏南美術館 圖/大新美術館提供
鄭宏南美術館 圖/大新美術館提供
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美術館藝術家藝術館

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