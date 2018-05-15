阮劇團「嫁妝一牛車」期許粉絲買贊助席

2018-05-15 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義阮劇團與日本小劇場導演流山兒祥合作，下月將推出新劇「嫁妝一牛車」，並首創明星「贊助席」，期許粉絲購買贊助席，幫助劇團演員排演、演出無後顧之憂，讓優秀演員受到實質支持鼓勵。有意指定演員贊助席觀眾，可透過阮劇團購票專線（05）2261428洽詢。

阮劇團在地耕耘15年，繼2年前首度與流山兒祥合作，演出台語版「馬克白」獲熱烈反應後，去年帶著馬克白一劇至歐洲重要藝術節演出，受到海外觀眾肯定。今年阮劇團再度與流山兒祥團隊攜手合作，改編台灣作家王禎和著名小說「嫁妝一牛車」，以台語劇演出，並首次推出明星「贊助席」。

阮劇團團長汪兆謙表示，「嫁妝一牛車」由周浚鵬、陳盈達、余品潔、廖家輝等12名演員共同演出，因為許多台灣劇團演員，都只能以「接案」兼職排演，無法全心投入專職演出，這次推出限量「贊助席」，每場8席、每席票2500元除有最好座位，還有專人導聆、現場合照、見面會等優惠，贊助收入將全數歸演員。

「賣藝不賣身！」周浚鵬笑著說，這是劇團新嘗試，希望演員多年在劇團的演出能受到肯定，有粉絲指名買他的票，會「超級感動啦！」

嘉義縣表藝中心主任張世杰直言「英雄寂寞、群眾失落」，劇團沒有明星缺少刺激。演員限量贊助席概念，其實源於早期歌仔戲或劇院演出給紅包概念，贊助席收入除表達對演員的支持，也讓演員建立個人品牌，讓優秀演員受到觀眾實質支持與鼓勵。