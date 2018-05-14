台南「西港香」王船出澳 王船正式曝光

2018-05-14 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



國定民俗台南市西港慶安宮香科醮典，今中午舉行王船出澳儀式，與會者在王船前完成各項參拜儀式，還以曾文溪的水輕灑繞行王船四周，象徵祈求平安，香科醮典將於5月31日展開，6月1至3日香科遶境，4日舉行燒王船後落幕。

廟方說，王船出澳儀式完成，代表香科真的近了，王船尺寸也正式曝光，造價百餘萬元的慶安宮華麗王船，約33台尺長，前高有13台尺9寸5分，後高則有15台尺7寸，寬有8台尺，前桅高15台尺3寸，中桅高22台尺5寸5分，尾桅高12台尺6寸，船身彩繪搭配鮮豔顏色外型，相當醒目。

慶安宮總幹事方一峰說，慶安宮香科醮典屬曾文溪流域王船祭，也是台南香科年最後壓軸香科，今天戊戌年香科王船出澳儀式，廟方五大會首、旗牌官、王船長及委員們先行參拜王船後，以取自曾文溪的溪水向王船船身潑灑，象徵王船順水，隨後則將王船向前拖行3台尺，代表王船出澳，船桅則暫寄附在王船廠。

廟方說，王船出澳後，代表香科真的到了，歡迎各地信眾到慶安宮參拜王船及千歲爺，並為王船添載，廟方準備的王船添載包內有柴、米、油、鹽、醋、糖、豆等7大項，每包500元，祈求消災祈福。