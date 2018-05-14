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雪崩式降價？ 一家4口周末玩墾丁5000元有找

視察八掌溪景觀橋 涂醒哲邀大家來命名

2018-05-14 13:53聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市長涂醒哲今天率同市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工團隊簡報。得知工程進度超前20%，涂相當開心，邀各界一同來為人行景觀橋及周邊廣場命名。

涂醒哲聽取監造單位針對工程技術、品質、耐震及防汛作為等簡報。市府工務處也表示，八掌溪人行景觀橋因天候因素良好積極趕工，西北側的公園已獲中央9000萬元補助，預定今年7月前開工，工期360日曆天，工程完成後，期待營造嘉義八景之外，再造新亮點，吸引更多觀光客來嘉休閒、賞景、消費，帶動經濟活動。

涂醒哲強調，八掌溪畔、道將圳口是市府目前大力開發的觀光遊憩區域，第二期工程也即將動工，將進行橋體夜間光雕照明工程、大型親水公園、入口廣場、黃金風鈴木人行步道、觀景平台等周邊景觀設計，再搭配第五河川局的「魅力河段打造計劃」，全河段均將成為帶狀親水遊憩區。

工務處長李建賢指出，八掌溪人行景觀橋設計強度按國家頒定橋梁設計規範辦理，可抵擋七級地震而不毀壞。日前嘉義大埔發生5.2級地震，嘉義市區震度約4級，地震發生後施工及監造團隊立即進行檢測，確認八掌溪人行景觀橋在橋塔自立無支撐情況下，震後無任何異狀。

為確保橋梁耐風穩定性，委託成功大學航太科技研究中心風洞實驗室辦理全橋風洞試驗，確認未來完工後可抵抗逾17級的強風，颱風來襲也不用擔心。

八掌溪人行景觀橋總長222公尺，跨河主跨徑115公尺，橋塔高約50公尺，為「單塔不對稱斜張橋」結構。景觀橋橫跨縣市交界，鄰近宣信街口及彌陀夜市，工期約一年，去年10月17日動工興建，因天候良好、第五河川局鼎力協助及承商工作面的增加等因素，目前工程進度已大幅超前，工程完成後可連結兩岸黃金風鈴木步道、河濱運動公園，盡覽八掌溪美景，可望成為嘉市觀光新亮點。

嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工...
嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工團隊簡報。得知工程進度超前20%，涂相當開心，邀各界一同來為人行景觀橋及周邊廣場命名。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工...
嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工團隊簡報。得知工程進度超前20%，涂相當開心，邀各界一同來為人行景觀橋及周邊廣場命名。記者王慧瑛／攝影
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八掌溪人行景觀橋的空拍景致。圖／嘉義市政府提供
八掌溪人行景觀橋的空拍景致。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工...
嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工團隊簡報。得知工程進度超前20%，涂相當開心，邀各界一同來為人行景觀橋及周邊廣場命名。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工...
嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工團隊簡報。得知工程進度超前20%，涂相當開心，邀各界一同來為人行景觀橋及周邊廣場命名。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工...
嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工團隊簡報。得知工程進度超前20%，涂相當開心，邀各界一同來為人行景觀橋及周邊廣場命名。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲妻子鄭玉娟也一同到施工現場。記者王慧瑛／攝影
嘉義市長涂醒哲妻子鄭玉娟也一同到施工現場。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工...
嘉義市長涂醒哲今天率市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工團隊簡報。得知工程進度超前20%，涂相當開心，邀各界一同來為人行景觀橋及周邊廣場命名。記者王慧瑛／攝影
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