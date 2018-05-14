視察八掌溪景觀橋 涂醒哲邀大家來命名

2018-05-14 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市長涂醒哲今天率同市府各局處首長視察「八掌溪人行景觀橋新建工程」工地，聽取施工團隊簡報。得知工程進度超前20%，涂相當開心，邀各界一同來為人行景觀橋及周邊廣場命名。

涂醒哲聽取監造單位針對工程技術、品質、耐震及防汛作為等簡報。市府工務處也表示，八掌溪人行景觀橋因天候因素良好積極趕工，西北側的公園已獲中央9000萬元補助，預定今年7月前開工，工期360日曆天，工程完成後，期待營造嘉義八景之外，再造新亮點，吸引更多觀光客來嘉休閒、賞景、消費，帶動經濟活動。

涂醒哲強調，八掌溪畔、道將圳口是市府目前大力開發的觀光遊憩區域，第二期工程也即將動工，將進行橋體夜間光雕照明工程、大型親水公園、入口廣場、黃金風鈴木人行步道、觀景平台等周邊景觀設計，再搭配第五河川局的「魅力河段打造計劃」，全河段均將成為帶狀親水遊憩區。

工務處長李建賢指出，八掌溪人行景觀橋設計強度按國家頒定橋梁設計規範辦理，可抵擋七級地震而不毀壞。日前嘉義大埔發生5.2級地震，嘉義市區震度約4級，地震發生後施工及監造團隊立即進行檢測，確認八掌溪人行景觀橋在橋塔自立無支撐情況下，震後無任何異狀。

為確保橋梁耐風穩定性，委託成功大學航太科技研究中心風洞實驗室辦理全橋風洞試驗，確認未來完工後可抵抗逾17級的強風，颱風來襲也不用擔心。